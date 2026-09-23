Зарядна станція, генератор чи акумулятор: що вибрати для дому на випадок відключень світла

Що варто підготувати заздалегідь

Почати можна з найпростішого:

перевірити павербанки та акумуляторні ліхтарі

поновити запас батарейок

подбати про альтернативне освітлення і можливість заряджати телефони.

Якщо ж потрібно забезпечити роботу більшої кількості техніки, варто звернути увагу на зарядні станції, генератори та акумуляторні системи.

Вибір залежить від того, що саме має працювати під час відключення: лише смартфони та освітлення чи також ноутбук, роутер, холодильник та інша техніка.

Зарядна станція для квартири та роботи з дому

Портативна зарядна станція - один із варіантів резервного живлення для квартири. Залежно від потужності моделі, вона може підтримувати роботу роутера, освітлення, заряджати смартфони й ноутбуки, а також живити окремі побутові прилади.

Так, на ROZETKA у межах спеціальної пропозиції зараз доступна зарядна станція Bluetti (PowerOak) AC180P за 44 899 грн, яку можна придбати за 12 платежів по 3 742 грн.

Генератор для більшої автономності

Якщо йдеться про приватний будинок або необхідність забезпечити енергією потужнішу техніку протягом тривалого часу, одним із варіантів може бути генератор.

При цьому генератори потребують суворого дотримання правил безпеки. Їх не можна використовувати у квартирі, на закритому балконі чи в іншому непровітрюваному приміщенні.

На сайті ROZETKA представлений, зокрема, інверторний генератор MaxPeedingRods MXR4500i за 18 900 грн, який можна придбати у 12 платежів по 1 575 грн.

Акумуляторні системи для домашнього резерву

Для тих, хто планує більш комплексну систему резервного живлення, є акумулятори, які можуть використовуватися як частина домашньої енергосистеми.

Наприклад, Dyness PowerHaus LiFePO4 51 на ROZETKA коштує 48 000 грн. За умовами спеціальної пропозиції суму можна розподілити на 12 платежів по 4 000 грн.

Перед купівлею такого обладнання важливо визначити необхідну потужність і перевірити сумісність компонентів системи.

Як не витрачати всю суму одразу

Обладнання для автономного живлення може коштувати десятки тисяч гривень, тому купівлю не завжди зручно оплачувати однією сумою.

З 17 до 30 вересня на ROZETKA діє спеціальна пропозиція на добірку товарів для енергонезалежності. Їх можна придбати за допомогою сервісу "Оплатити частинами від ROZETKA" та розподілити вартість до 12 платежів.

Сам сервіс дозволяє оформлювати покупки на виплат строком до 24 місяців без першого внеску та прихованих комісій. Оформлення відбувається онлайн на сайті ROZETKA, а банківська картка для цього не потрібна.

У спеціальній категорії зібрані зарядні станції, генератори, акумулятори та інше обладнання, яке може знадобитися для домашньої автономності в осінньо-зимовий період.

Усі товари, доступні за спеціальною пропозицією "Оплатити частинами від ROZETKA", можна переглянути за посиланням.