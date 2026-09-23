Зарядная станция, генератор или аккумулятор: что выбрать для дома на случай отключения света

Что следует подготовить заранее

Начать можно с самого простого:

проверить павербанки и аккумуляторные фонари

восстановить запас батареек

позаботиться об альтернативном освещении и возможности заряжать телефоны.

Если же необходимо обеспечить большее количество техники, следует обратить внимание на зарядные станции, генераторы и аккумуляторные системы.

Выбор зависит от того, что должно работать при отключении: только смартфоны и освещение или ноутбук, роутер, холодильник и другая техника.

Зарядная станция для квартиры и работы из дома

Портативная зарядная станция – один из вариантов резервного питания для квартиры. В зависимости от мощности модели она может поддерживать работу роутера, освещения, заряжать смартфоны и ноутбуки, а также питать отдельные бытовые приборы.

Так, на ROZETKA в рамках специального предложения сейчас доступна зарядная станция Bluetti (PowerOak) AC180P за 44899 грн, которую можно приобрести при 12 платежах по 3742 грн.

Генератор для большей автономности

Если речь идет о частном доме или необходимости обеспечить энергией более мощную технику в течение длительного времени, одним из вариантов может быть генератор.

При этом генераторы нуждаются в строгом соблюдении правил безопасности. Их нельзя использовать в квартире, на закрытом балконе или в другом непроветриваемом помещении.

На сайте ROZETKA представлен, в частности, инверторный генератор MaxPeedingRods MXR4500i за 18900 грн, который можно приобрести в 12 платежей по 1575 грн.

Аккумуляторные системы для домашнего резерва

Для планирующих более комплексную систему резервного питания есть аккумуляторы, которые могут использоваться как часть домашней энергосистемы.

К примеру, Dyness PowerHaus LiFePO4 51 на ROZETKA стоит 48 000 грн. По условиям специального предложения сумму можно распределить на 12 платежей по 4000 грн.

Перед покупкой такого оборудования важно определить требуемую мощность и проверить совместимость компонентов системы.

Как не тратить всю сумму сразу

Оборудование для автономного питания может обойтись в десятки тысяч гривен, поэтому покупку не всегда удобно оплачивать одной суммой.

С 17 по 30 сентября на ROZETKA действует специальное предложение на подборку товаров для энергонезависимости. Их можно приобрести с помощью сервиса "Оплатить частями от ROZETKA" и распределить стоимость до 12 платежей.

Сам сервис позволяет оформлять покупки в рассрочку сроком до 24 месяцев без первого взноса и скрытых комиссий. Оформление происходит онлайн на сайте ROZETKA, а банковская карта для этого не требуется.

В специальной категории собраны зарядные станции, генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, которое может пригодиться для домашней автономности в осенне-зимний период.

Все товары, доступные по специальному предложению "Оплатить частями от ROZETKA", можно просмотреть по ссылке.