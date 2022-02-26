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Украинская диаспора из США перевела $1 000 000 для морпехов Мариуполя

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 01:51
Украинская диаспора из США перевела $1 000 000 для морпехов Мариуполя Фото: Морпехам Мариуполя направляется помощь из США (wikimedia.org Brücke-Osteuropa)
Автор: Styler

Обеспокоена украинская диаспора штата Иллинойс перевела для морских пехотинцев Мариуполя 1 млн долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер, руководитель организации "Помоги фронту" Богдан Масляк.

"1 000 000 долларов США. Именно столько мы получим помощи на закупку снаряжения для морпехов от обезбашенных благотворителей украинского происхождения из села Чікагівка Иллинойского уезда. Слава Украине!"- с юмором написал он.

Также ранее мы рассказывали, что люди спасли водителя авто, на которого в Киеве наехал танк.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе снаряд попал в школу. К счастью, люди не находились.

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