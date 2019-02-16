Позор в эфире: кандидат в президенты отстаивал программу Гитлера

Видео: YouTube/5 канал

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин опозорился на "5 канале". Он рассказывал о якобы своей программе, которая оказалась национал-социалистической программой Гитлера.

Около 20 минут Каплин отстаивал каждый пункт программы и рассказывал, как он по ней будет принимать законы. Однако в конце ведущий не выдержал и заявил, что это программа Гитлера, которая называется "25 пунктов".

"Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий", - отметил ведущий программы Юрий Гудименко на своей странице в Facebook.

Пользователи сети также бурно отреагировали на это.

"Это шедевр", - прокомментировал Артем Мыгаев.

"Пригласили бы Зеленского - вообще оборжались бы", - отметил Андрей Савинов.

"Отличный троллинг, респект", - отметил Тарас Стилер.

"Троль от Бога" – написала Виктория Любченко.

"Следующая программа от Муссолини, или от Мадуро?", - прокомментировал Максим Ткач.

"Я икаю от смеха. Даже пересмотрела эфир", - написала Дарья Беликова.

"Обязательно нужно это повторить с другими кандидатами", - отметила Ольга Бовсуновская.

"Браво! Политики почти все мыслят категориями и установками и это очень мешает им замечать очень важные вещи",- прокомментировала Людмила Галушко.

Напомним, что Мэр Киева Виталий Кличко оконфузился во время Всемирного экономического форума, котрый проходил в Давосе.

Ранее мы сообщали о другом конфузе, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мей не смогла выйти из автомобиля к Меркель.