262 прихода: где в Украине больше всего "очистились" от Московского патриархата

Лидером по приходам стала Винницкая область

В Украине после получения автокефалии ПЦУ началась реформация церкви. На сегодняшний день ПЦУ приняла больеш 250 церквей УПЦ МП. Больше всего переподчинений осуществляется в Винницкой области. На сайте Wikipedia опубликован рейтинг приходов в ПЦУ по областям.

В течение 8-9 февраля лидерами по смене подчиненности стали религиозные общины Волынской и Житомирской областей – по четыре. За эти дни к ПЦУ также присоединились священники Черкасской, Ровенской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областей.

ПЦУ приняла 17 церквей УПЦ МП с 8 по 10 февраля (скриншот)

На украинской версии электронной энциклопедии также опубликована интерактивная карта, по которой можно увидеть местонахождение храмов ПЦУ.

ПЦУ приняла 262 церкви УПЦ МП – карта (скриншот)

На сегодняшний день в Православную церковь Украины перешли 260 приходов, в основном это запад и центр Украины. Среди всех областей страны на первом месте Винницкая – 57 приходов, далее Волынская – 43, Хмельницкая – 32, Житомирская – 24 и Львовская – 17.

ПЦУ приняла 262 церкви УПЦ МП – рейтинг по областям (скриншот)

Интересно, что по состоянию на 10 февраля в течение этого месяца в УПЦ перешло уже 77 священников УПЦ МП. За январь Православная церковь Украины пополнилась 150 церквями.

ПЦУ приняла 262 церкви УПЦ МП – численность за месяц (скриншот)

Напомним, что Синод ПЦУ назначил главного секретаря и принял устав.

Ранее мы писали, что Филарет продолжит руководство Киевской епархией.

Также сообщалось, что на Прикарпатье вспыхнули религиозные страсти из-за перехода в ПЦУ.