Аномальная зима: как долго в Украине будет держаться дождливая погода

В некоторых областях пройдут обильные дожди

Во вторник, 12 февраля, в Украине будет пасмурная погода, по всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Киевской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Черновицкой областях сильные осадки, сообщает Gismeteo.

Однако уже со следующей недели, по прогнозам народных синоптиков, стоит ждать сильных морозов.

Сегодня, в восточной части страны ночью ожидается 0... +3 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +3... +7 тепла.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется от -1 мороза до +1 тепла, днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, в Кировоградской и Сумской областях до +4+6 тепла.

На юге страны в течение суток прогнозируется от +3 до +9 градусов.

В западных областях ночью температура воздуха составит от -2 до 0 градусов по Цельсию, днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что уже на следующей неделе украинцам стоит ожидать сильных морозов.

Напомним, мы писали о том, что Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий.

А также сообщали о том, что экстрасенс рассказала, когда ждать прихода весны.

А "народный синоптик" сурок Тимка рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.