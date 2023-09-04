Що буде з організмом, якщо їсти авокадо кожен день

Щоденне вживання авокадо може мати неймовірно позитивний вплив на ваше здоров'я та благополуччя. Адже цей плід є одним із найбільш поживних фруктів на планеті.

Яке буде ваше самопочуття, якщо кожен день їсти авокадо - читайте в матеріалі Styler .

Зменшиться рівень холестерину

Авокадо сповнений корисних мононенасичених жирів, які допомагають худнути, а ще регулюють баланс холестерину, знижуючи рівень "поганого" і підвищуючи "хорошого". Тому якщо з'їдати авокадо щодня, ваше серце та судини будуть під надійним захистом.

Поліпшиться травлення

В авокадо дуже багато клітковини: у невеликому плоді міститься 10 грамів, це майже половина добової норми. Клітковина не тільки необхідна для нормальної роботи травної системи, але також допомагає нам довше зберігати почуття ситості та підтримувати ідеальну фігуру.

Імунітет стане міцнішим

В авокадо багато вітамінів групи В, які допомагають боротися з інфекціями, а також вітамінів С та Е, природних антиоксидантів, що запобігають розвитку раку. Крім того, в авокадо містяться антиоксиданти лютеїн та зеаксантин, які запобігають в організмі розвиток катаракти та дегенерації жовтої плями.

Поліпшиться сон

Магній, якого також дуже багато в авокадо, справжня таємна зброя у боротьбі зі стресом. Якщо ви не можете заснути або часто прокидаєтеся ночами, з'їдайте ввечері трохи авокадо - у вигляді салату або соусу.

Шкіра стане молодою та свіжою

Вітаміни та мононенасичені жири, якими наповнене авокадо, підтримують молодість і пружність шкіри, а також надають блиск волоссю.

Кому не можна їсти авокадо

Небажано їсти авокадо під час вагітності та годування груддю. Це може зменшити вироблення молока. Якщо мама, що годує, споживає авокадо у великих кількостях, у дитини може бути розлад шлунка.

Людям із підвищеною чутливістю шлунка слід уникати вживання авокадо. Ви можете відчути нудоту, біль у животі та тяжкість у шлунку. Надмірне споживання авокадо може спричинити запор через високий вміст клітковини.

Якщо ваш організм схильний до алергії, вам також треба виключити цей продукт з раціону. Симптомами алергічної реакції на авокадо є свербіж, почервоніння шкіри та екзема.

Авокадо містить багато калорій. Тому якщо ви на дієті, то їсти його щодня не можна. Висока калорійність продукту пояснюється його корисними жирами. Однак фрукт не підвищує рівень цукру, оскільки містить дуже мало вуглеводів.