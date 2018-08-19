"Боженька не видит": в Киеве затопило археологические раскопки (фото)

Иллюстративное фото: раскопки (Jumbuk73pixabay)

На месте установлена ручная дренажная система

Сегодня, 19 августа, появились фото с археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве, которые затопило водой. Соответствующие фото опубликовала активистка Анабелла Морина на своей странице в Facebook.

"Православных со светлым праздником. Пока бьют церковные колокола, работники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам - в том месте, где вода уже нашла проход при аварии", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/annabella.morina)

Более того, Морина привела пример разговора с коммунальщиком. Тот сказал, что "хорошо, что мы внизу, под землей – Боженька не видит". Также, по ее словам, система дренажа на Почтовой площади является неэффективной.

"Система дренажа и водоотведения на Почтовой ручная. Как зальет - откачивают. На стройплощадке так не должно быть. Да, с экскурсиями сегодня пролет", - уточнила она.

Фото: археологические раскопки на Почтовой площади (facebook.com/annabella.morina)

Напомним, вода после ливня прошла до подземного паркинга в ТЦ "Гулливер. Супермаркет, который расположен на подземном этаже торгового центра, затоплен водой на несколько сантиметров. По словам охраны, в подземном паркинге, который находится на один уровень ниже, было около 20 автомобилей, паркинг залило "по шею". Охране неизвестно, оставались ли они там.

Как сообщалось ранее, в Киеве сильный ливень затопил центр города. Ночью, 19 августа 2018 года, сильный ливень парализовал дороги в центре города рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".

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