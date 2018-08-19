"Боженька не бачить": у Києві затопило археологічні розкопки (фото)

Ілюстративне фото: розкопки (Jumbuk73pixabay)

На місці встановлено дренажну система ручна

Сьогодні, 19 серпня, з'явилися фото з археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві, які затопило водою. Відповідні фото опублікувала активістка Анабелла Моріна на своїй сторінці в Facebook.

"Православних зі світлим святом. Поки б'ють церковні дзвони, працівники комунального підприємства відкачують воду в підземеллі Поштової площі. Залило розкопки більше, ніж при прорив магістральної труби водопроводу. Також сильно заливало минулої осені. Зараз до води, яка тече по землі, додалися струмки, що стікають по стінах - у тому місці, де вода вже знайшла прохід при аварії", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/annabella.morina)

Більш того, Моріна навела приклад розмови з комунальником. Той сказав, що "добре, що ми внизу, під землею – Боженька не бачить". Також, за її словами, система дренажу на Поштовій площі є неефективною.

"Система дренажу та водовідведення на Поштовій ручна. Як заллє - відкачують. На будмайданчику так не повинно бути. Так, з екскурсіями сьогодні проліт", - уточнила вона.

Фото: археологічні розкопки на Поштовій площі (facebook.com/annabella.morina)

Нагадаємо, вода після зливи пройшла до підземного паркінгу в ТЦ "Гулівер. Супермаркет, який розташований на підземному поверсі торгового центру, затоплений водою на кілька сантиметрів. За словами охорони, в підземному паркінгу, який перебуває на один рівень нижче, було близько 20 автомобілів, паркінг залило "по шию". Охорони невідомо, чи залишалися вони там.

Як повідомлялося раніше, у Києві сильна злива затопила центр міста. Вночі, 19 серпня 2018 року, сильний дощ паралізував дороги в центрі міста поруч з Палацом Спорту і ТЦ "Гулівер".

Де городяни купаються в спеку – опитування (video.rbc.ua)