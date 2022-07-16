Британка, потерявшая трех детей, сейчас помогает Украине: история доброго сердца

Британка, которая за три года потеряла троих детей, теперь помогает украинцам.

О добром сердце этой женщины рассказали в издании Mirror.

История Джуди Леджер

Мир Джуди Леджер рухнул, когда всего за три года она потеряла троих недоношенных детей — Лиза умерла во время родов, Эмма прожила несколько часов, а Стюарт прожил меньше суток.

Джуди была настолько травмирована, что не смогла присутствовать на похоронах Стюарта, отправив на погребение одного мужа.

Прошло 11 лет, прежде чем она смогла заставить себя посетить могилу детей.

Джуди Леджер потеряла детей за три года (фото: mirror.co.uk)

Опасаясь, что она никогда не станет мамой, Джуди основала организацию Baby Lifeline, чтобы спасать жизни других младенцев.

Ее благотворительность началась со сбора 7000 фунтов стерлингов для инкубатора в местной больнице.

В настоящее время она собрала более 25 миллионов фунтов стерлингов, закупила оборудование для 250 больниц, ежегодно обучает 3500 сотрудников NHS, финансирует исследования и работает над повышением безопасности материнства.

Этот проект принес Джуди премию "Гордость Британии", которую она получила от Бена Кингсли в 2010 году.

Спустя год после старта своей благотворительности - Джуди родила мальчика. Его назвали Ричард, он родился абсолютно здоровым.

Помощь Украине

Джуди потратила четыре года на разработку новых сумок для акушерок и предоставила их Великобритании. Эти сумки помогают акушеркам принять роды в условиях войны.

Благотворительная организация отправила в Украину еще 53 сумки вместе с гуманитарной помощью на сумму 130 тысяч фунтов стерлингов, включая хирургическое оборудование, анестезиологические аппараты и фетальные мониторы.