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Британка, яка втратила трьох дітей, зараз допомагає Україні: історія доброго серця

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Субота 16 липня 2022 11:36
Британка, яка втратила трьох дітей, зараз допомагає Україні: історія доброго серця Фото: в Англії жінка допомагає Україні (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Британка, яка за три роки втратила трьох дітей, тепер допомагає українцям.

Про добре серце цієї жінки розповіли у виданні Mirror.

Історія Джуді Леджер

Світ Джуді Леджер впав, коли всього за три роки вона втратила трьох недоношених дітей - Ліза померла під час пологів, Емма прожила кілька годин, а Стюарт прожив менше доби.

Джуді була настільки травмована, що не змогла бути присутньою на похоронах Стюарта, відправивши на поховання одного чоловіка.

Минуло 11 років, перш ніж вона змогла змусити себе відвідати могилу дітей.

Британка, яка втратила трьох дітей, зараз допомагає Україні: історія доброго серцяДжуді Леджер втратила дітей за три роки (фото: mirror.co.uk)

Побоюючись, що вона ніколи не стане мамою, Джуді заснувала організацію Baby Lifeline, щоб рятувати життя інших немовлят.

Її благодійність почалася зі збору 7000 фунтів стерлінгів для інкубатора в місцевій лікарні.

Зараз вона зібрала понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів, закупила обладнання для 250 лікарень, щорічно навчає 3500 співробітників NHS, фінансує дослідження і працює над підвищенням безпеки материнства.

Цей проект приніс Джуді премію "Гордість Британії", яку вона отримала від Бена Кінгслі в 2010 році.

Через рік після старту своєї благодійності - Джуді народила хлопчика. Його назвали Річард, він народився абсолютно здоровим.

Допомога Україні

Джуді витратила чотири роки на розробку нових сумок для акушерок і надала їх Великобританії. Ці сумки допомагають акушеркам прийняти пологи в умовах війни.

Благодійна організація відправила в Україну ще 53 сумки разом з гуманітарною допомогою на суму 130 тисяч фунтів стерлінгів, включаючи хірургічне обладнання, анестезіологічні апарати і фетальні Монітори.

Як ми раніше писали, Британська ТВ-зірка прихистила сім'ю з України.

Раніше ми розповідали, що діти з України, які втекли від війни, можуть розраховувати у Британії на безкоштовні місця в літніх таборах.

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