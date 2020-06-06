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Как будет работать "Укрпочта" и "Новая почта" на праздники

STYLERЖизнь    06.06.2020 - 13:56
Как будет работать "Укрпочта" и "Новая почта" на праздники
Укрпочта (фото: РБК-Украина)

График работы "Новой почты" менять не планируют

График работы популярных почтовых служб в Украине – "Новой почты" и "Укрпочты" будет скорректирован. В сообщении "Новой почты" говорится, что отделения и курьерская доставка будут работать в обычном режиме, в то время как "Укрпочта" анонсировала изменения в работе.

Как сообщается на официальном сайте "Новой почты", график работы в отделениях будет соответствовать обычному.

"С 6 по 8 июня 2020 отделения компании Новая почта и курьерская доставка работают по обычному графику", - говорится в заявлении.

Как будет работать "Новая почта" 6-8 июня:

  • суббота, 6 июня - отделение и адресная доставка работают по графику субботы;
  • воскресенье, 7 Июня - отделение и адресная доставка работают по графику воскресенья;
  • понедельник, 8 июня - отделение и адресная доставка работают по графику понедельника.

В "Укрпочте" же анонсировали изменение в графиках работы отделений.

Всего 7 июня в Украине будет открыто 29 отделений "Укрпочты". Большинство из них будет работать до 15:00 по киевскому времени. Уже 8-го июня в Украине заработает 55 отделений по скорректированным графикам, опубликованным на официальном сайте "Укрпочты".

Напомним, что ранее "Укрпочта" возобновила работу отделений по обычному графику.

Также мы сообщали, что "Новая почта" с 1 июня изменила правила работы.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины УкрпочтаНовая почта
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