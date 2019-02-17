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Будьте готовы: получателей соцвыплат подвергнут тщательной проверке

STYLERЖизнь    17.02.2019 - 14:56
Будьте готовы: получателей соцвыплат подвергнут тщательной проверке
Фото: asn.in.ua

Будет задействовано три вида проверки граждан Украины

В Верховной Раде появился законопроект "О верификации и мониторинге социальных выплат". В сети начали говорить, что этот законопроект затронет всех, кто получает пенсии, субсидии и иные соцвыплаты.

В данном законопроекте разъясняется система по которой будут проверяться люди, получившие деньги из фондов соцстрахования, государственных и местных бюджетов.

Этой проверке подвергаются почти все выплаты, включая пенсии, субсидии и другие виды помощи и льгот. При этом методику проверки таких выплат должен еще утвердить Кабинет министров Украины.

Обмен информацией будет осуществляться через специальную электронную платформу, доступ к которой получат разные органы власти.

Законопроект предусматривает три вида проверки граждан Украины. Превентивная проверка будет проводится, когда человек только обращается за соцвыплатами. Текущая проверка будет проводится во время получения средств, а ретроспективная - по завершении выплат.

Превентивную проверку будет проводить орган, который назначает выплату. Этот орган будет проверять насколько претендент на соцвыплаты правдиво указал информацию, которая имеется в реестре.

В случае, если человек обратился за помощью впервые, то выплаты ему назначаться исходя из данных, которые он сам указал. Проверка будет проходить уже во время получения выплат.

Текущую проверку будет проводить Министерство финансов Украины. Ретроспективная проверка позволяет анализировать данные о получателе социальных выплат за три последних года. При этом будет браться в расчет только тот период, за который человек получал выплаты.

В единый реестр будут вноситься следующие данные о получателях социальных выплат: ФИО, дата рождения, паспортные данные, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, место регистрации и фактическое место проживания, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, информация от самого человека, которую он предоставил для получения соцвыплаты, информация о банковских счетах.

Если станет известно, что получатель выплат или льгот предоставил неверную информацию, ему будет направлено требование вернуть сумму полученных выплат.

Стоит отметить, что, если человек не согласен с системой, он сможет оспорить решение о прекращении выплат или о возврате средств в суде.

Ожидается, что закон вступит в силу сразу после официальной публикации. Однако превентивную верификацию предложено ввести с 1 января 2020 года.

Напомним, что в Кабинете министров рассказали, на сколько поднимутся пенсии с 1 марта.

Ранее сообщалось, что Украинцы смогут получить субсидии как денежный перевод.

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