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Банкоматы режут деньги: украинцев предупредили об опасности

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 10:23
Банкоматы режут деньги: украинцев предупредили об опасности
Иллюстративное фото: УНИАН

При чем такая ситуация наблюдается в баноматах разных банков

Жители города Пологи Запорожской области постоянно жалуются, что банкоматы режут купюры во время снятия наличных с карты. Журналисты решили проверить, соответствует ли такая информация действительности. Об этом пишет местное издание "Пологовские вести".

В качестве эксперимента были выбраны банкоматы трех разных финансовых учреждений: "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Райффайзен банка "Аваль". Все три банкомата выдали порезанные купюры. При чем в двух случаях деньги были разрезаны ровненько, как ножницами, посередине, а в третьем случае получили обрезанную 500-гривневую купюру.

Чтобы заменить поврежденные купюры надо обратиться в банк, деньги поменяют без проблем. Правда, есть вероятность, что придется немного постоять в очереди.

Журналисты советуют быть внимательными, и как можно быстрее обращаться к банковским учреждениям для замены купюр, если это нужно.

Ранее мы писали о том, что Владимир Гройсман сделал громкое заявление о повышение средней заработной платы в 2019 году.

Напомним, недавно в Верховной раде приняли закон о "тотальной монетизации субсидий", мы установили, смогут ли украинцы получить "живые" деньги.

Также мы сообщали, что мошенники позвонили дочери народного депутата Юрия Соловья и обманом выманили у нее большую сумму денег.

 

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