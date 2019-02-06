Банкоматы режут деньги: украинцев предупредили об опасности

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При чем такая ситуация наблюдается в баноматах разных банков

Жители города Пологи Запорожской области постоянно жалуются, что банкоматы режут купюры во время снятия наличных с карты. Журналисты решили проверить, соответствует ли такая информация действительности. Об этом пишет местное издание "Пологовские вести".

В качестве эксперимента были выбраны банкоматы трех разных финансовых учреждений: "ПриватБанка", "Ощадбанка", "Райффайзен банка "Аваль". Все три банкомата выдали порезанные купюры. При чем в двух случаях деньги были разрезаны ровненько, как ножницами, посередине, а в третьем случае получили обрезанную 500-гривневую купюру.

Чтобы заменить поврежденные купюры надо обратиться в банк, деньги поменяют без проблем. Правда, есть вероятность, что придется немного постоять в очереди.

Журналисты советуют быть внимательными, и как можно быстрее обращаться к банковским учреждениям для замены купюр, если это нужно.

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