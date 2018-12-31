Как будут работать банки, магазины и "Новая почта" в праздничные дни

Коллаж РБК-Украина

Некоторые учреждения будут недоступны несколько дней

Во время подготовки к Новому году, можно забыть о том, как работают важные учреждения, которые могут оказаться недоступными для покупки подарков или их отправки близким людям. Чтобы этого не произошло, "Страна" собрала график работы в праздничные дни банков, крупных супермаркетов и "Новой почты".

Банки в Украине будут закрыты 31 декабря, 1 января (вторник), 5 января (суббота), 6 января (воскресенье) и 7 января (понедельник).

В среду, 2 января банки будут работать, но без обслуживания клиентов. В этот день будет осуществляться работа, которая связана с началом отчетного года.

3 января (четверг) – обычный рабочий день, а в пятницу, 4 января, будет сокращенный рабочий день до 17:00. Следующий полноценный рабочий день в банках будет уже 8 января (вторник).

"Новая почта" будет отдыхать только 1 января (вторник) и 7 января (понедельник). В остальные дни служба будет работать, как на прием посылок, так и на выдачу.

31 декабря – короткий рабочий день, до 18:00. Также сокращенный рабочий день будет 6 января (воскресенье). Все остальные дни – рабочие.

Супермаркеты "Ашан" будут закрыты только один день – 1 января. 2 января, а также 6-7 января может быть сокращенный рабочий день, с 10:00 до 22:00.

Весь городской транспорт в столице в ночь с 31 декабря на 1 январе будет курсировать до 3 часов ночи. Последние рейсы будут отправляться около 3:15. А вот столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие изменения в работе транспорта ждут киевлян в новогоднюю ночь.

А также писали о том, что появился график пенсионных выплат в январе.