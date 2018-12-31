Як працюватимуть банки, магазини і "Нова пошта" у святкові дні

Колаж РБК-Україна

Деякі установи будуть недоступні кілька днів

Під час підготовки до Нового року, можна забути про те, як працюють важливі установи, які можуть виявитися недоступними для покупки подарунків або їх відправки близьким людям. Щоб цього не сталося, "Страна" зібрала графік роботи в святкові дні банків, великих супермаркетів і "Нової пошти".

Банки в Україні будуть закриті 31 грудня, 1 січня (вівторок), 5 січня (субота), 6 січня (неділя) і 7 січня (понеділок).

У середу, 2 січня банки будуть працювати, але без обслуговування клієнтів. В цей день буде здійснюватися робота, яка пов'язана з початком звітного року.

3 січня (четвер) – звичайний робочий день, а в п'ятницю, 4 січня, буде скорочений робочий день до 17:00. Наступний повноцінний робочий день в банках буде вже 8 січня (вівторок).

"Нова пошта" буде відпочивати тільки 1 січня (вівторок) і 7 січня (понеділок). В інші дні служба буде працювати, як на прийом посилок, так і на видачу.

31 грудня – короткий робочий день до 18:00. Також скорочений робочий день, 6 січня (неділя). Всі інші дні – робочі.

Супермаркети "Ашан" будуть закриті тільки один день – 1 січня. 2 січня, а також 6-7 січня може бути скорочений робочий день, з 10:00 до 22:00.

Весь міський транспорт у столиці в ніч з 31 грудня на 1 січні курсуватиме до 3 годин ночі. Останні рейси будуть відправлятися близько 3:15. А ось столичний фунікулер буде працювати цілодобово.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які зміни в роботі транспорту чекають киян у новорічну ніч.

А також писали про те, що з'явився графік пенсійних виплат у січні.