Бьюти-блогер показала, как создать идеальные локоны с помощью тазика с водой

Бьюти-блогер показала простой и очень эффективный способ создания потрясающих локонов, при этом никакие специальные средства вам не понадобятся. Однако он подойдет только тем, у кого от природы кудрявые волосы.

Необычный лайфхак для красивой прически показала в TikTok девушка по имени Зиа. Ее мастер класс быстро стал популярным и набрал множество просмотров в соцсети.

По словам девушки, она использует этот метод каждый раз при мытье головы. Секрет заключается в тазике с водой.

Так, сначала Зиа моет голову обычным способом. После чего поочередно наносит бальзам-кондиционер и крем для формирования завитков, каждый раз расчесывая волосы между их применением.

Далее девушка берет тазик с водой и погружает в него волосы. После чего поднимает голову и с помощью рук и стекающей с волос воды формирует кудри, просто сминая пряди. Слегка прочесав их прямо пальцами, процедуру следует повторить - и так 4 раза.

Благодаря сжимающим движениям руками на волосах формируются завитки, которые Зиа затем закрепляет с помощью геля, мусса или другого средства для укладки. Лишнюю влагу следует убрать полотенцем из микрофибры, аккуратно промакивая волосы.

В завершении девушка сушит волосы, используя фен с диффузором. Когда локоны полностью высохнут, она наносит на них масло.