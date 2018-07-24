Через месяц выселят на улицу: переселенцы из Крыма в Россию жалуются на тяжелую судьбу

Иллюстративное фото (qha.com.ua)

Люди говорят, что их обманули, пообещав работу и жилье

Жители Крыма, которые после аннексии полуострова поехали в Россию, польстившись на обещания российских чиновников, жалуются на то, что они сидят без жилья, работы и их постоянно перебрасывают из одной области в другую. Видео опубликовал блогер Жека Чан на своей странице в социальной сети Facebook.

Беженцы из Крыма рассказали на камеру, что они по профессии промышленники и металлурги, а их привезли сначала в Таганрог, потом в Сызрань и предложили работать в сфере сельского хозяйства.

"Мы все металлурги, промышленники, а нас привезли на сельское хозяйство. Тут больше половины украинцев, а работы даже для местных нет. В Таганроге мы были, потом нас вывезли. Ехали до Самары, а высадили в Сызрани. Жили в военкомате. Потом привезли в Тюмень. Ни соков, ни печенья, ни овощей дети не видят, ничего не дают. Одним молоком кормят, а дети у нас его не едят", - жалуются люди.

Они признаются, что обещанных квартир и денег они так и не увидели и жалуются, что скоро просто окажутся на улице.

"Распространяются заведомо ложные слухи, что прибывшим из Украины выдают по 800 рублей и предоставляются квартиры. Все говорят-говорят, ничего тут такого нет. Ни копейки денег, ни работы, ни жилья, ничего. Просто живут временно и не понятно. А через месяц сказали, что выселят на улицу", - рассказали переселенцы.

В комментариях под видео этим людям никто не сочувствует, а наоборот, считает, что они сами виноваты в том, как теперь живут.

"Обманули убогих! Мало дают за предательство жрачки, только молокоподобные продукты, а мясоподобных не дают. Хотя для человекоподобных и так сойдет", - написал Сергей Яскевич.

Скриншот комментариев (facebook.com/Жека Чан)

"Нет, нет в Украине вы нам уже не нужны. Умерли, так умерли. Крапка", - написала Любов Сиврюк.

Скриншот комментариев (facebook.com/Жека Чан)

Кстати, в сети показали, как отдыхают на единственном курорте Донбасса.

Видео: video.rbc.ua