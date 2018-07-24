Через місяць виселять на вулицю: переселенці з Криму в Росію скаржаться на важку долю

Ілюстративне фото (qha.com.ua)

Люди кажуть, що їх обдурили, пообіцявши роботу і житло

Мешканці Криму, які після анексії півострова поїхали до Росії, спокусившись на обіцянки російських чиновників, скаржаться на те, що вони сидять без житла, роботи і їх постійно перекидають з однієї області в іншу. Відео опублікував блогер Жека Чан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Біженці з Криму розповіли на камеру, що вони за професією промисловці і металурги, а їх привезли спочатку в Таганрог, потім в Сизрань і запропонували працювати у сфері сільського господарства.

"Ми всі металурги, промисловці, а нас привезли на сільське господарство. Тут більше половини українців, а роботи навіть для місцевих немає. У Таганрозі ми були, потім нас вивезли. Їхали до Самари, а висадили в Сизрані. Жили у військкоматі. Потім привезли в Тюмень. Ні соків, ні печива, ні овочів діти не бачать, нічого не дають. Одним молоком годують, а діти у нас його не їдять", - скаржаться люди.

Вони зізнаються, що обіцяних квартир і грошей вони так і не побачили і скаржаться, що скоро просто опиняться на вулиці.

"Поширюються неправдиві чутки, що прибувшим з України видають по 800 рублів і надаються квартири. Всі говорять-говорять, нічого тут такого немає. Ні копійки грошей, ні роботи, ні житла, нічого. Просто живуть тимчасово і не зрозуміло. А через місяць сказали, що виселять на вулицю", - розповіли переселенці.

У коментарях під відео цим людям ніхто не співчуває, а навпаки, вважає, що вони самі винні в тому, як тепер живуть.

"Обдурили убогих! Мало дають за зраду жрачки, тільки молокоподібні продукти, а мясоподібні не дають. Хоча для людиноподібних і так зійде", - написав Сергій Яскевич.

Скріншот коментарів (facebook.com/Жека Чан)

"Ні, ні в Україні ви нам вже не потрібні. Померли, так померли. Крапка", - написала Любов Сиврюк.

Скріншот коментарів (facebook.com/Жека Чан)

До речі, у мережі показали, як відпочивають на єдиному курорті Донбасу.

Відео: video.rbc.ua