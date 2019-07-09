На дебатах с лидером "Батькивщины" оконфузился очередной оппонент

Юлия Тимошенко (фото: РБК-Украина)

На "Свободе слова" Тимошенко пристыдила министра Петренко

Министр юстиции Павел Петренко не смог ответить, когда завершилось действие меморандума с Международным валютным фондом, который был подписан правительством Юлии Тимошенко.

Так, комментируя во время программы "Свобода слова" на ICTV решения суда, который признал незаконным и безосновательным решение правительства Владимира Гройсмана о повышении тарифов, министр заявил, что действующее правительство было связано меморандумом, подписанным в 2008 году.

В ответ Юлия Тимошенко спросила у Петренко, до какого времени действовал этот меморандум. Министр так и не смог ответить.

Лидер "Батькивщины" вынуждена была напомнить, что срок действия документа истек еще девять лет назад, а по кредитам МВФ рассчитались в 2012 году.

"Вы забыли, что вы дела принимали не у меня, а у правительства Азарова", - с иронией отметила Юлия Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что телемост с Россией свидетельствует о подготовке информационной атаки.