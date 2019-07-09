ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На дебатах із лідером "Батьківщини" осоромився черговий опонент

STYLERЖиття    09.07.2019 - 09:23
На дебатах із лідером "Батьківщини" осоромився черговий опонент
Юлія Тимошенко (фото: РБК-Україна)

На "Свободі слова" Тимошенко осоромила міністра Петренка

Міністр юстиції Павло Петренко не зміг відповісти, коли завершилася дія меморандуму з Міжнародним валютним фондом, що був підписаний урядом Юлії Тимошенко.

Так, коментуючи під час програми "Свобода слова" на ICTV рішення суду, який визнав незаконним і безпідставним рішення уряду Володимира Гройсмана про підвищення тарифів, міністр заявив, що чинний уряд був зв'язаний меморандумом, підписаним в 2008 році.

У відповідь Юлія Тимошенко запитала в Петренка, до якого часу діяв цей меморандум. Міністр так і не зміг відповісти.

Лідер "Батьківщини" змушена була нагадати, що термін дії документа сплив ще дев'ять років тому, а за кредитами МВФ розраховувалися в 2012 році.

"Ви забули, що справи ви приймали не в мене, а в уряду Азарова", - з іронією зазначила Юлія Тимошенко.

Раніше Тимошенко заявила, що телеміст з Росією свідчить про підготовку інформаційної атаки.

Тимошенко: апеляційний суд визнав незаконність підвищення тарифів Тимошенко: "Батьківщина" має перевірену команду
Новини України Тимошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся