Дебаты Порошенко и Зеленского: астролог дал неожиданный прогноз

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны состояться 19 апреля, но их результат не окажет существенного влияния на голосование во втором туре выборов президента 21 апреля, так как украинцы уже определились со своми фаворитами в гонке. Такое мнение высказал известный астролог Влад Росс, передает "Главред".

По его словам, шансы Зеленского провести дебаты достойно больше именно 19 апреля. Также астролог считает, что в случае проведения мероприятия на НСК "Олимпийский" это будет "полный разгром" Порошенко.

В то же время Росс находит более вероятным вариантом дебаты в студии, которая является для действующего президента более "привычной, удобной и выигрышной площадкой".

"Однозначно, в студии будет больше шансов у Петра Порошенко выступить достойно", - подчеркнул астролог.

Петр Порошенко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также он заявил, что 21 апреля в день выборов Уран соединится с Солнцем, где Солнце означает харизму, власть и царствование, а планета Уран управляет Водолеем, который является знаком Зодиака кандидата в президенты Зеленского.

"Однако на эти дни его гороскоп таков, что если дебаты пройдут не очень благополучно для него, то 21 апреля он все равно, по всем признакам, должен победить во втором туре выборов", - заверил астролог.

Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, что кандидаты в президенты назначили разные даты проведения дебатов. Петр Порошенко предлагает провести дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля. В то же время Зеленский заявил, что собирается провести дебаты с Порошенко 19 апреля.

Как сообщалось, юрист рассказал Styler о том, есть ли какая-либо ответственность за неявку на дебаты и что будет в случает их непроведения вообще.

Также мы писали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".