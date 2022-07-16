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Дожди и прохлада: какие области на выходных погода не порадует

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни будет неоднозначная. Часть страны будет находиться под воздействием прохладной погоды, а часть страны накроет сильными дождями.

Какая погода ждет украинцев на выходных - читайте в материале ниже.

Погода в субботу, 16 июля

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу дождями будет заливать восточные области страны, в Полтаве, Днепре и в Донецкой области осадки будут сильными. Также дождями накроет весь юг Украины. Капать будет и в Кропивницком.

В центральной части, на севере и западе Украины будет сухо и преимущественно прохладно.

Ночью на западе, в северной части и части центральных областей ожидается от +9 до +12 градусов. На юге и востоке ночью от +15 до +18 градусов.

Днем воздух прогреется до +21 +23 градусов, местами возможно до +25 градусов.

На юге и востоке страны будет жарко, ожидается от +28 до +30 градусов. Местами прогреется до +31 +32 градусов.

В Киеве 16 июля ожидается облачная погода, без осадков. Ночью в столице +12+14 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 16 июля

Погода в воскресенье, 17 июля

В воскресенье грозами накроет север, северо-восток, восточные области страны, а также Кропивницкий и Херсон. В центральной части и на западе будет сухо днем, но местами может быть небольшой дождь в ночные часы.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +11 до +14 градусов на западе, в центре и на севере. В восточных и южных областях ночью от +16 до +18 градусов.

Днем жарко будет в южной и восточной части страны, от +28 до +30 градусов. В центре, на западе и севере днем станет прохладнее, синоптики прогнозируют от +21 до +23 градусов.

В Киеве 17 июля ожидается небольшая облачность, ночью возможен дождь. Температура воздуха в столице ночью составит +12 +14 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 июля

Кстати, ранее мы писали о том, что синоптики обновили прогноз погоды до конца июля.

А еще мы рассказывали о том, в каких областях погода будет сухая и теплая в ближайшие дни.

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