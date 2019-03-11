Дожди со снегом: украинцам рассказали о непогоде

Холодная погода продержится почти всю неделю

Погода в Украине во вторник, 12 марта, будет прохладной, на большей части территории страны существенных осадков не ожидается, однако в некоторых регионах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер стихнет. Об этом соообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что завтра сила ветра составит от 5 до 12 метров в секунду. Направление - северо-западное.

В среднем по стране температура воздуха в дневное время составит от +2 до +8 градусов, а ночью будет от +2 до +4 градусов.

Фото: карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Этот сильнющий ветер завтра стихнет. Но пока что сегодня, в понедельник, берегитесь штормовых его порывов. Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево вырвет с корнем. Поэтому будьте особенно внимательными и осторожными", - призвала Диденко украинцев к осторожности.

В западных областях прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также снег вероятен и в южных регионах.

Завтра в столице будет сухо в утреннее и ночное время, но днем ожидается дождь и мокрый снег. В Киеве ветер ослабнет.

Иллюстративное фото: дождь (facebook.com/ukrgmc.official)

Столибики термометров в ночное время покажут киевлянам до -2 градусов, днем ожидается от +​​5 до +6 градусов.

Диденко добавила, что большая часть часть недели осадков не принесет, но сохранится холодная погода.

В то же время на выходных, 16-17 марта, в Украине начнется потепление.

Как сообщалось ранее, в Киеве 8 марта был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений - отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.