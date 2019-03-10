Зальет и задует: в каких областях ждать непогоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в воскресенье проверит украинцев на прочность

Погода в Украине 10 марта испортится, пройдут осадки, ожидается снижение температуры воздуха и сильный ветер практически во всех областях. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Порывы ветра достигнут силы до 15-22 метров в секунду, а на Западе даже превысят эти показатели.

Диденко также опубликовала фото карты погоды, на которой проиллюстрирован ореол мощного ветера густотой краской.

Фото: карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Отмечается, что сильный ветер удержится еще и в понедельник, 11 марта.

"Не поленитесь, выйдите завтра утром и переставьте свою машину в безопасное место. Если она - под старым деревом, рекламным щитом или чем-то таким. Балкон и окна не открывайте. Со двора уберите все, что может летать. И сами будьте очень внимательными и аккуратными под крышами домов, большими деревьями и билбордами", - предупредила синоптик.

В Украинском гидрометцентре уточнили, что в воскресенье в западных областях на протяжении суток порывы ветра достигнут силы 28 метров в секунду.

Иллюстративное фото: дождь (facebook.com/ukrgmc.official)

10 марта в Украине пройдут дожди, которые ослабнут к вечеру. В районе Карпатских гор осадки ожидаются в виде мокрого снега.

Столбики термометров в течение дня будут варьироваться между +7 и +12 градусами, но на Юге будет теплее - до +16 градусов. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

Как сообщалось ранее, в Киеве 8 марта был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений - отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о сильном штормовом ветре.