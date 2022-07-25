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Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей Софией

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 12:05
Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей Софией Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который, в отличии от певицы-предательницы, поддерживает Украину, забрал их общуюю дочь Софию к себе. Теперь они проводят время вместе в городке Оваджик возле Фетхие на юго-западе Турции.

Кадрами, как счастливый отец отдыхает с 11-летней дочерью, Мурат поделился в своем Instagram.

Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей Софией
Мурат с дочерью Софией (фото: instagram.com/muratnalca)

Отметим, что Соня ведет свой аккаунт в TikTok, где на нее подписано почти 10 тысяч пользователей.

Девочка публикует там разнообразные видео, снятые зачастую под песни российских исполнителей.

Еще в марте она снимала ролики из ОАЭ, где, судя по всему, она проводила время с матерью.

Вот так сейчас выглядит дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей Софией

София Налчаджиоглу активно ведет свои соцсети (@soniknomik_offikall)

Добавим, что из Украины в Турцию Мурат ехал через Румынию и Болгарию, намотав на своей Tesla почти 3000 км.

После развода с Каролиной Мурат закрутил роман с девушкой по имени Лилия. Известно, что ей 26 лет. С Муратом они встречаются уже более двух лет.

Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейМарат Налчаджиоглу с невестой Лилией (instagram.com/muratnalca)

В Instagram указано, что девушка работает визажисткой. В соцсети Лилия публикует фото из салона красоты.

У Лилии также есть маленькая дочь - девочку зовут Александра, и она, как пишут подписчики девушки, как две капли воды похожа на свою мать.

Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейНевеста Мурата Налчаджиоглу с дочкой (instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Также в соцсетях девушка часто постит фото из повседневной жизни, а также кадры из путешествий. Часто - из Турции, откуда родом экс-муж Ани Лорак.

Известно, что Мурат сделал Лилии предложение выйти замуж. Радостной новость девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейЭкс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей СофиейНевеста Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Ранее мы сообщали, что впервые экс-муж Ани Лорак засветился на курорте с молодой любовницей в Буковеле.

Также мы писали, что Мурат Налчаджиоглу возмутил сеть видео с их дочерью, которая ругается.

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Ани Лорак
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