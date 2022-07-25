Экс-муж Ани Лорак забрал у нее дочь. Мурат показал фото с повзрослевшей Софией
Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который, в отличии от певицы-предательницы, поддерживает Украину, забрал их общуюю дочь Софию к себе. Теперь они проводят время вместе в городке Оваджик возле Фетхие на юго-западе Турции.
Кадрами, как счастливый отец отдыхает с 11-летней дочерью, Мурат поделился в своем Instagram.
Мурат с дочерью Софией (фото: instagram.com/muratnalca)
Отметим, что Соня ведет свой аккаунт в TikTok, где на нее подписано почти 10 тысяч пользователей.
Девочка публикует там разнообразные видео, снятые зачастую под песни российских исполнителей.
Еще в марте она снимала ролики из ОАЭ, где, судя по всему, она проводила время с матерью.
Вот так сейчас выглядит дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
София Налчаджиоглу активно ведет свои соцсети (@soniknomik_offikall)
Добавим, что из Украины в Турцию Мурат ехал через Румынию и Болгарию, намотав на своей Tesla почти 3000 км.
После развода с Каролиной Мурат закрутил роман с девушкой по имени Лилия. Известно, что ей 26 лет. С Муратом они встречаются уже более двух лет.
Марат Налчаджиоглу с невестой Лилией (instagram.com/muratnalca)
В Instagram указано, что девушка работает визажисткой. В соцсети Лилия публикует фото из салона красоты.
У Лилии также есть маленькая дочь - девочку зовут Александра, и она, как пишут подписчики девушки, как две капли воды похожа на свою мать.
Невеста Мурата Налчаджиоглу с дочкой (instagram.com/__l_i_l_i_a__)
Также в соцсетях девушка часто постит фото из повседневной жизни, а также кадры из путешествий. Часто - из Турции, откуда родом экс-муж Ани Лорак.
Известно, что Мурат сделал Лилии предложение выйти замуж. Радостной новость девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Невеста Мурата Налчаджиоглу (instagram.com/__l_i_l_i_a__)
Ранее мы сообщали, что впервые экс-муж Ани Лорак засветился на курорте с молодой любовницей в Буковеле.
Также мы писали, что Мурат Налчаджиоглу возмутил сеть видео с их дочерью, которая ругается.