Екс-чоловік Ані Лорак забрав у неї дочку. Мурат показав фото з підрослою Софією

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який, на відміну від співачки-зрадниці, підтримує Україну, забрав їхню спільну дочку Софію до себе. Тепер вони проводять час разом у містечку Оваджик біля Фетхіє на південному заході Туреччини.



Мурат із дочкою Софією (фото: instagram.com/muratnalca)

Зазначимо, що Соня веде свій аккаунт у TikTok, де на неї підписано майже 10 тисяч користувачів.

Дівчинка публікує там різноманітні відео, зняті найчастіше під пісні російських виконавців.

Ще в березні вона знімала ролики з ОАЕ, де, зважаючи на все, вона проводила час з матір'ю.

Ось так зараз виглядає дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу

Софія Налчаджіоглу активно веде свої соцмережі (@soniknomik_offikall)

Додамо, що з України до Туреччини Мурат їхав через Румунію та Болгарію, намотавши на своїй Tesla майже 3000 км.

Після розлучення з Кароліною Мурат закрутив роман із дівчиною, на ім'я Лілія. Відомо, що їй 26 років. З Муратом вони зустрічаються вже більше двох років.

Марат Налчаджіоглу з нареченою Лілією (instagram.com/muratnalca)

У Instagram зазначено, що дівчина працює візажисткою. У соцмережі Лілія публікує фото з салону краси.

У Лілії також є маленька дочка - дівчинку звуть Олександра, і вона, як пишуть підписники дівчини, як дві краплі води схожа на свою матір.

Наречена Мурата Налчаджіоглу з донькою (instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Також у соцмережах дівчина часто постить фото з повсякденного життя, а також кадри з подорожей. Часто - з Турції, звідки родом ексчоловік Ані Лорак.

Відомо, що Мурат зробив Лілії пропозицію вийти заміж. Радісною новина дівчина поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

Наречена Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/__l_i_l_i_a__)