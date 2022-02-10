Эксперты назвали 2 продукта, которые помогут уснуть за считанные минуты

Важность достаточного количества сна для нашего здоровья невозможно переоценить. Но по мере того, как давление современной жизни усиливается, многие обнаруживают, что сон ускользает от них. По словам эксперта по сну, несколько изменений в питании помогут вам заснуть за считанные минуты.

"Достаточный сон необходим для поддержания здорового образа жизни, поэтому неспособность заснуть ночью может нанести ущерб вашему самочувствию. Небольшие изменения в вашем распорядке дня, связанном с гигиеной сна, могут уменьшить задержку начала сна или время, необходимое вам, чтобы заснуть". - отметила она.

Появляется все больше доказательств того, что диета и питание влияют как на качество, так и на продолжительность сна.

Исследования показали, что употребление сложных углеводов примерно за четыре часа до сна может сократить время, необходимое для засыпания, поэтому постарайтесь включить в свой ужин полезные углеводы.

"Старайтесь выбирать такие продукты, как фрукты и овощи, способствующие сну, - такие как вишня или бананы, чтобы не ворочаться по ночам", - добавила Осмун.

Употребление банана вечером поможет быстрее уснуть (фото: freepik.com)

Клиника Кливленда объясняет, что вишня является сильным кандидатом на роль стимулятора сна из-за высокого содержания мелатонина. Фактически, исследования показали, что этот фрукт может помочь увеличить время сна и общую эффективность сна.

Вы также найдете в вишне витамин А, витамин С и магний, что делает ее хорошим продуктом для включения в свой рацион. В выводах, опубликованных в Американском журнале терапии, также говорится, что уменьшение воспаления после употребления вишни может быть частично причиной улучшения бессонницы.

Точно так же бананы богаты полезными для сна питательными веществами, такими как магний, триптофан, витамин B6, углеводы и калий. Предыдущие исследования установили связь между низким уровнем магния и более коротким периодом сна - менее пяти часов.