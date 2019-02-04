Он ел то, что убивал: глава Twitter рассказал о самом странном ужине у Цукерберга

Коллаж РБК-Украина

Джек Дарси рассказал, как Цукерберг убил козу и приготовил ее на ужин

Глава Twitter Джек Дорси рассказал жуткую историю своего визита к основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу. Он сообщил, что Цукерберг пригласил его на ужин и приготовил козу, которую убил своими руками. Об этом Дорси рассказал в интервью для издания Rolling Stone.

Джек Дорси объяснил, что в жизни Марка Цукерберга был период, когда он употреблял в пищу мясо только тех животных, которых убивал сам.

"В жизни Марка был период, когда он в течение года ел мясо только тех животных, которых убивал сам. В Пало-Альто действует правило, согласно которому владелец земли имеет право завести до шести особей домашнего скота. Марк разводил коз", - сообщил глава Twitter.

Фото: Марк Цукерберг (instagram.com/zuck)

Однажды он пригласил Джека Дарси в гости на ужин и умертвил перед этим домашнюю козу электрошокером, а потом разделал ее ножом.

"Я говорю: "Мы едим козу, которого вы убили?" Он сказал: "Да". Я сказал: "Вы уже ели козу раньше?" Он говорит: "Да, я люблю это", - процитировал Дарси свой диалог с Цукербергом.

Он отметил, что коза готовилась в духовке, но на стол ее подали холодной, а глава Twitter не решился ее попробовать и попросил только салат.

"Он приготовил ту самую козу. Мясо было холодным. В тот вечер я решил обойтись салатом. Это было незабываемо", - резюмировал Дорси.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на такую новость о Марке Цукерберге. Кроме того, они обсудили, насколько гуманно убивать животных таким способом.

Скриншот комментариев (twitter.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новые доказательства ритуального каннибализма в древних людей.

А также рассказывали о том, что Цукерберг планирует объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.