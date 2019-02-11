Это не приговор: Майкл Щур эпично потроллил Ивлееву (видео)

Ведущий вспомнил блогерше те самые "пятнадцать сантиметров"

Видео: YouTube/Телебачення Торонто

Украинский комедиант и видеоблоггер Майкл Щур вспомнил экс-ведущей "Орла и Решки" и популярной блогерше 27-летней Насте Ивлеевой ее скандальное интервью Юрию Дудю и провел параллели между ее высказыванием о 15 сантиметрах с запретом въезда в Украину на три года за несанкционированное посещение Крыма в 2017 году.

"Теперь Анастасия наконец знает, что приговор - это три года, а не пятнадцать сантиметров", - сказала соведущая Щура Ярослава Кравченко.

Напомним, что блогерша и тревел-ведущая рассказала Дудю в интервью о размере мужского достоинства, который она считает недопустимым.

Ранее мы писали о том, что бойфренда Ивлеевой, скандального российского рэпера Елджея также вытурили из Украины, правда он таки успел "собрать" на концерте в Киеве.

А также сообщалось, что на Ивлееву и Дудя подали в суд, чтобы защитить Путина. Истца обидело выражение блогерши о президенте РФ "Ты не за@бався?"

К слову, телеведущая и режиссер, наиболее известная своим участием в программе "Орел и Решка", Жанна Бадоева устроилась на работу на российский "Первый канал".