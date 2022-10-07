Євробачення 2023: визначилось місто, де проведуть конкурс
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2023" проведуть у Великій Британії, хоча перемога у минулому шоу і дісталася представникам України, проте традиції організації конкурсу порушила повномасштабна війна РФ. Наразі було визначено місто, де проведуть захід - ним став Ліверпуль.
Таке рішення було оголошено 7 жовтня після обговорень між двома заявками, повідомили на сайті національного мовника Британії.
Так, це місто "вирвало" право проводити конкурс у Глазго, свого конкурента. Так, спочатку називалися 20 можливих міст-організаторів, і це число пізніше було скорочено до двох.
Захід у Ліверпулі буде проведено на 11-тисячній арені M&S Bank Arena "від імені України".
Концертний майданчик розташований неподалік конференц-центру та виставкового центру, що зручно для трансферу. Всього за кілька хвилин ходьби - кілька готелів, вокзал, неподалік і аеропорт імені Джона Леннона. Арена знаходиться у колишньому доку на березі річки Мерсі.
Євробачення 2023 року має відбутися у травні наступного року.
Що можна очікувати від "Євробачення 2023" у Ліверпулі
Інформація про квитки на шоу поки що не розголошується. Насправді шоу у травні 2023 буде не одне, а дев'ять.
Так, окрім живого фіналу в суботу, фанати зможуть подивитися "шоу журі" у п'ятницю, на якому міжнародне журі засновує свої голоси, та "сімейне шоу" у суботу вдень, яке фактично є фінальною репетицією.
Потім буде два півфінали у вівторок та четвер - і журі та сімейні покази для кожного.
Зазначається також, що поряд із самим Євробаченням проходитиме програма культурних заходів, у тому числі обмін артистами та спільне виробництво між Ліверпулем та його містом-побратимом Одесою.
Нагадаємо, що Британія вже 8 разів брала Євробачення. Востаннє шоу проводили у Бірмінгемі 1998 року.
Чому Британія, а не Україна
Рішення про проведення міжнародного конкурсу "Євробачення" 2023-го не в нашій країні, а у Великій Британії, було остаточно ухвалено 25 липня.
Основні причини:
- російська повномасштабна війна проти України та бойові дії, через що немає можливості забезпечити безпеку гостей заходу та артистів, як і взагалі організувати шоу;
- а ще - саме британський музикант Сем Райдер з піснею Space Man посів друге місце в конкурсі. Перше місце посіли KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія".
Переможці KALUSH Orchestra та британець Sam Ryder, який посів друге місце (колаж РБК-Україна)
Нагадаємо, що вже стартував Національний відбір на Євробачення 2023 в Україні. І він вперше проходитиме за новими правилами.