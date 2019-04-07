Гороскоп удачи: каким знакам Зодиака повезет на следующей неделе

Гороскоп удачи на неделю 8-14 апреля (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на наделю сулит удачу во всем некоторым знакам Зодиака

Гороскоп удачи на неделю 8-14 апреля предвещает абсолютный успех во всех начинаниях для нескольких знаков Зодиака. Гороскоп удачи обещает положительные изменения в жизни Тельцов, Львов, Стрельцов и Козерогов. Их ждут приятные события, незабываемые поездки, интересные встречи, успех и признание.

По словам астрологов, гороскоп удачи предвещает счастливый период для Тельцов. Новая неделя для Тельцов – время для изменений, и вам не надо их бояться! У вас будет много встреч с новыми людьми, которые принесут в вашу жизнь что-то позитивное. Поэтому смело идите на контакт и не отказывайтесь от приглашений на любые мероприятия. На выходных лучше сосредоточиться на своей внешности – запишитесь к косметологу или измените прическу – вы будете неотразимы. Также эти дни благоприятны для покупок одежды и полного обновления гардероба.

Кроме того, у Тельцов на протяжении всей недели есть отличная перспектива карьерного роста. Вдохновение для трудовые свершения вы найдете на работе – рабочие дела будут приносить вам огромное удовольствие. Не уклоняйтесь от дополнительных задач – это принесет свои плоды уже в ближайшее время.

Львам гороскоп удачи сулит благоприятные ситуации в карьере и учебе, а также в финансовом аспекте. Во второй половине недели астрологи советуют посвятить себя обучению и самообразованию. Если у вас есть творческое хобби – посвятите ему как можно больше времени, так вы сможете полностью раскрыть свой творческий потенциал. Также вся неделя будет очень благоприятной в финансовом плане – особенно, для заключения договоров или вложения денег. К концу недели вам могут сделать выгодное предложение по работе или новую должность. Не давайте сразу ответ, а хорошо подумайте над новой работой и увеличением средств. Новый коллектив вас порадует.

Гороскоп удачи на неделю 8-14 апреля (коллаж РБК-Украина)

Любые дела на этой неделе Стрельцам будут даваться очень легко. Особенно это касается работы – не бойтесь браться за новые вызовы или выполнения сложных задач. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать и вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение. В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. Одинокие представители Знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет совсем для вас неожиданно, поэтому не пытайтесь в каждом взгляде мужчины "поймать" того единственного.

Начало недели Козерогов изрядно порадует. Вас ждет приятное знакомство с интересными людьми. Вы отправитесь в увлекательное путешествие и помиритесь с тем, с кем давно конфликтуете. Период с четверга по воскресенье – лучшее время для разрешения конфликтов и планирования будущих совместных шагов. В том числе, и планирование дорогих покупок.

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