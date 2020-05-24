Гороскоп всем знакам Зодиака с 25 по 31 мая: кому конец весны готовит сюрпризы

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на последнюю неделю весны 2020 расскажет, к чему готовиться всем знакам Зодиака

Гороскоп 2020 на ближайшую неделю с 25 по 31 мая для всех знаков Зодиака составила известный астролог Марина Скади. Эксперт рассказала, чего ждать от последнего отрезка весны 2020 каждому из двенадцати зодиакальных созвездий.

По словам астролога, в этот период возникнет потребность находиться в движении, разнообразия, перемен. Кроме того, усилится влечение к интересующим вас людям, не исключено возобновление разорванных раньше любовных связей, говорит Марина Скади, пишет Униан.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Овен

Контакты и информация станут наиболее вероятными сферами ваших интересов и деятельности в этот период. От вас требуется решительность в самовыражении, но и сдержанность в проявлении своих эмоций. Внешние обстоятельства требуют демонстрации своих сильных качеств, чувствуются внешние силы, что создают условия, при которых необходимо постоянно возвращаться к прошедшим событиям. Вы склонны к спонтанным поступкам, особенно, если речь идет о защите собственной свободы. Хороший период для борьбы за независимость.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Телец

Все шансы и возможности достичь финансовой независимости и защищенности. Пользуйтесь своими ресурсами - вы обладаете естественным, инстинктивным пониманием всего, что связано с экономикой, финансами, торговлей и оценкой стоимости товаров. Уделите внимание имущественным вопросам, пришло время для того, чтобы приобрести вещи, крупные по размеру, длительного пользования, для улучшения комфорта. Ваша внутренняя сила сейчас во внешнем спокойствии и давних взаимоотношениях. Не время заводить новые знакомства.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы

Это время гордиться собой, возникают обстоятельства, благодаря которым вы становитесь более волевым и динамичным человеком. Если вы хотите воспользоваться преимуществами позитивного потенциала этого периода, продемонстри­руйте свою силу и решимость, работайте эффективнее, будьте добры по отношению к окружающим. У вас появляется возможность занять доминирующее положение, быть главным действующим лицом в любой ситуации. В течение недели вам предоставляются шансы для изменения привычного уклада жизни в выгодную для себя строну.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Рак

Склонны уходить в себя, в жизни происходит много тайн, загадок, мистических совпадений, смысл которых следует искать больше во внутренней жизни, чем во внешней. Осознание по многим событиям и жизненным ситуациям происходит тогда, когда вы более всего изолированы от других людей. В мир вы возвращаетесь, полные обновленного энтузиазма. Медитация в какой-либо форме является предметом первой необходимости. В этот период возможно повторение ошибок прошлого, а ваша задача - видеть в каждом событии знак и корректировать ваше поведение.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Лев

В этот период времени следует всю свою энергию направить на повышение своих профессиональных навыков. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, у молодых людей - для выбора профессии и самоопределения. Ваши амбиции направлены на то, чтобы сделать что-то масштабное, достичь широкого признания за свой вклад и усилия. Все, чем бы вы ни занимались, должно быть жизненно важным для вас и нравиться вам. Только в этом случае возможен успех и вы сможете обрести социальное уважение.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Дева

Общественные события помогут вам оказаться в эти дни в центре внимания, а это значит, что окружающие заметят ваши таланты и оба­яние. Этот период затрагивает взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми родственниками, начальством или предста­вителями власти. Вашему продвижению в это время может помочь также правильно подобранный имидж, доброжелательность, дипломатичность, умение находить подход к людям и, естественно, личное обаяние. Неделя принесет благоприятные возможности в сферу карьеры и социальной жизни.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Весы

В этот период вы можете наладить и укрепить взаимоотношения с зарубежными партнерами. Появляются перспективы в сфере культуры и общественной жизни. Изучение иностранных языков, чтение книг о дальних странах, размышление о них, просмотр документальных фильмов освещающих жизнь других народов - это то, что помогает вам обрести дополнительные инструменты и в будущем применить их. Для хорошего самочувствия очень важны сейчас физические нагрузки и энергетические способы лечения, а также, занятия духовным развитием.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Скорпион

Усиливается впечатлительность и податливость внешней эмоциональной атаке. Появляется склонность к пустяковым секретам, особенно в отношении информации, которая кажется вам важной, из-за чего происходит нерациональное расходование ваших личных ресурсов. Идите к своим целям прямой дорогой, не сворачивайте и вы многого сможете добиться. Творческий потенциал растет, возрастает интерес к противоположному полу, вы становитесь раскованней, смелее, активнее в вопросах любви, легче идете на контакт, но не торопитесь развивать взаимоотношения.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Стрелец

На первый план выступят влияние, которое вы оказыва­ете на окружающих. Это хорошее время для решения юридических вопросов, контрактов, переговоров. Наиболее эффективно сотрудничество с давними, проверенными партнерами. Хороший период для примирения, устранения конфликтов, как с брачными, так и с деловыми партнерами. Эта неделя благоприятна для пересмотра договоров, внесения изменений в существующие проекты, подходящее время для переговоров, политической и общественной деятельности.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Козерог

Можете испытывать разочарование во взаимоотношениях, особенно в сферах, связанных с работой. Возможно возникновение романтических связей на работе, успехи в социальной сфере, гармонизация отношений с сослуживцами. Вы можете начать работать с теми людьми, с которыми вместе выполняли в прошлом определенные обязательства. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует усилению общения и деятельнос­ти, особенно связанной с братьями, сес­трами и соседями. Вы находитесь в потоке информации, не говоря уже о це­лом ряде идей, разработанных вами.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Водолей

Много усилий уходит на формирование своей личности, ваша личная энергетика значительно увеличивается, вы можете легко управлять другими. В этот период вы часто оказываетесь в ситуациях, когда нужно проявить смекалку, а различные головоломки и игры, стимулируют вашу интеллектуальную деятельность. Ваши слова воспринимает публика, в связи с чем, очень полезно заняться самопрезентацией, рекламой, хорошие результаты принесет проведение прямых эфиров или видеовстречи онлайн.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Рыбы

Это период физической активности. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, агрессивность. Вы испытываете потребность расходовать свою психическую энергию, но вам сложно определиться, куда именно, так как склонны действовать в разных направлениях одновременно. Солнечная энергия этого периода направлена на вашу семью, домашние хлопоты и вопросы, связанные с домом или собственностью. Если вы не связаны семейными уза­ми, то на пер­вый план выступят практические или психологические вопросы, которые нужно решать, чтобы обеспечить себе надежный тыл и защиту.

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Автор: Ирина Мельник