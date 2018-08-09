Хлеб и мука подорожают: украинцам рассказали, когда ждать повышения цен

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Стало известно, на сколько подорожает хлеб и мука

Цена на хлеб в Украине вырастет уже через несколько недель. Подорожание ожидается осенью в среднем на 25-30%. Об этом сообщил директор компании "Агро-Центр" Дмитрий Соломчук в комментарии изданию Obozrevatel.

Причиной повышения цен является плохой урожай, что стало общемировой проблемой в этом году.

"Проблема плохого урожая – общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены поднялись", - отметил он.

"Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны пострадала от обильного дождя. Плюс ко всему у нас за последнюю неделю подорожал газ на тысячу гривен. Сейчас для предпринимателей он стоит 11 тысяч гривен", – рассказал эксперт.

По его мнению, уже к концу лета подорожает и мука. Отмечается, что за последние две недели цена на муку выросла с 6,2 грн до 7,5 грн.

"В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9,9 гривны за килограмм", – добавил Соломчук.

Ранее сообщалось, что в Киеве из киосков пропал дешевый социальный хлеб.

Напомним, эксперты рассказали, как погода скажется на продуктах питания.

Кстати, арбузы и дыни закончатся уже в августе. Такой прогноз дали эксперты. По мнению продавцов, из-за теплого лета сезон сдвинулся.

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