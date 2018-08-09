Хліб і борошно подорожчають: українцям розповіли, коли чекати підвищення цін

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Стало відомо, на скільки подорожчає хліб і борошно

Ціна на хліб в Україні виросте вже через кілька тижнів. Подорожчання очікується восени в середньому на 25-30%. Про це повідомив директор компанії "Агро-Центр" Дмитро Соломчук в коментарі виданню Obozrevatel.

Причина підвищення цін - поганий урожай, що стало загальносвітовою проблемою в цьому році.

"Проблема поганого врожаю - загальносвітова. Погодні умови в Україні були складні, експортні ціни піднялися", - зазначив він.

"Якщо взяти східну Україну, то урожай був маленьким, західна частина країни постраждала від рясного дощу. Плюс до всього у нас за останній тиждень подорожчав газ на тисячу гривень. Зараз для підприємців він коштує 11 тисяч гривень", - розповів експерт.

На його думку, вже до кінця літа подорожчає і борошно. Відзначається, що за останні два тижні ціна на борошно виросла з 6,2 грн до 7,5 грн.

"Найближчим часом може ще подорожчати, деякі виробники називають цифру 9,9 гривні за кілограм", - додав Соломчук.

Раніше повідомлялося, що в Києві з кіосків зник дешевий соціальний хліб.

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