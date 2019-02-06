Интеллектуальная элита: сколько священников УПЦ МП в Киеве перешли в ПЦУ

Пресс-служба Киевской митрополии УПЦ МП назвала их "раскольниками"

Под юрисдикцию Единой украинской православной церкови, которая сейчас насчитывает около 204 церковных приходов, перешли 12 киевских священников РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата). Это следует из списка на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

Отметим, что там этих священников обвинили в "расколе" и "нарушении присяги священнослужителя". Московский патриархат запретил им служение.

В ПЦУ перешли протоиерей Петр Владимирович Зуев, протодиакон Ростислав Ярославович Воробей, протоиерей Андрей Владимирович Дудченко, протоиерей Николай Викторович Тишкун, иерей Сергей Владимирович Бережной, протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун, протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко, протоиерей Николай Анатольевич Павленко, протоиерей Георгий Иванович Коваленко, протоиерей Олег Вячеславович Скнарь, протоиерей Тарас Александрова ч Козка, протодиакон Савва Михайлович Зарицкий.

Скрин: mitropolia.kiev.ua

Издание "Религия в Украине" отмечает, что в данном списке - интеллектуальная элита, которая на протяжении длительного времени была причастна к формированию церковной политики и просвещения, а также сыграла в Украине существенную роль.

Отмечается, что протоиерей Георгий Коваленко долгое время возглавлял Синодальный Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП), создал и возглавил Главную редакцию телевизионных программ УПЦ МП), был пресс-секретарем предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Владимира (Сабодан) и главным редактором официальных сайтов УПЦ (МП).

Протоиерей Андрей Дудченко - главный редактор сайта "Православие в Украине" УПЦ (МП) в 2006-2008 гг., шеф-редактор передачи "Летопись: связь времен" на телеканале "Глас" в 2009-2010 годах, основатель известного миссионерского и богословско-просветительского портала "Киевская Русь" kiev-orthodox.org.

Протоиерей Олег Скнарь - наиболее известный военный капеллан УПЦ (МП), доцент кафедры библеистики Киевской духовной академии УПЦ (МП), кандидат богословия.

Протоиерей Петр Зуев ранее возглавлявший отдел информации и связей с общественностью Киевской епархии УПЦ (МП), а во времена митрополита Владимира (Сабодана) входил в состав Синодальной комиссии УПЦ (МП) по диалогу с УАПЦ и рабочей группы, ответственной за подготовку диалога с представителями УПЦ КП.

Напомним, недавно в Украине уже появился первый район,"очищенный" от Московских приходов.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в пгт Богородчаны громада выступила за переход под юрисдикцию ПЦУ, однако священник РПЦ в Украине настоятель прихода Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Шувар со сторонниками МП решил сорвать переход.

Также мы писали о том, что в Закарпатской области в пгт Ясиня священники Хустской епархии РПЦ в Украине передали ключи от церковного сооружения общине и освободили храм.