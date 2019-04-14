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Когда исчезнут очереди в детские садики: назван срок

STYLERЖизнь    14.04.2019 - 16:57
Когда исчезнут очереди в детские садики: назван срок
Фото: Детский сад (kyivcity.gov.ua)

В школах также введут учебные смены

Доступность дошкольного образования в Украине для детей является вопросом номер один. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Днепре в ходе обсуждения реформ в сфере образования. Глава правительства поставил перед регионами задачу обеспечить ликвидацию очередей в детские садики максимум до 2020 года.

Кроме того, представители специального координационного совета обсуждали вопрос своевременного строительства и сдачи в эксплуатацию школ. Не смотря на то, что застройщики обещают построить детсады и школы в согласованный срок, часто этого не происходит. Гройсман в Днепре поручил Министерству регионального строительства проверить все новые жилые массивы. 

По словам главы Кабмина, в вопросе строительства детсадов и школ необходимо скоординировать деятельность, ведь "не может так быть, что кто-то эту проблему не замечает".

Когда исчезнут очереди в детские садики: назван срок

Фото: детский садик (unsplash.com/zhenhappy)

Еще одним важным вопросом является эффективное внедрение новой украинской школы. Гройсман заявил, что правительство сформировало систему изменений в образовании

"Обучение должно быть стандарт – в одну смену. А не так, как в некоторых областях, в которых почти 100% детей учатся в несколько смен", - сказал премьер.

Кроме того, добавил он, важно изменение системы подготовки профессиональных кадров.

Как сообщалось ранее, в Украине 9 апреля начался набор учеников в первый класс. В Минобразования рассказали о нынешней кампании и уточнили родителям необходимые документы для регистрации. 

Напомним, что ранее во львовских детских садах вспыхнули скандалы из-за приема малышей в дошкольные учреждения. Жители Львова жаловались на то, что их дети не попали в дошкольные учреждения, так как на их место попали дети из близлежащих населенных пунктов области.

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