Под кабинетами десятки больных: в больнице Запорожья разгорелся скандал

Коллаж РБК-Украина

В медицинском учреждении закончилась анестезия

В 9-й городской больнице в Запорожье внезапно закончилась анестезия для операций и теперь десятки пациентов не знают, как им быть, ведь операции без обезболивающего провести не смогут. Об этом информирует ICTV.

Больных принимать резко прекратили. Сорвались даже плановые операции. Теперь все находится под большой угрозой, ведь данный препарат считается наркотическим средством, которое нельзя просто купить в аптеке, потому что его закупает государство.

Однако что теперь делать нуждающимся в лечении - неизвестно. Например, Валентина привезла свою дочь с Никополя, на подготовку к операции потратила около 7 тысяч гривен, а им отказали прямо под кабинетом.

Оказывается, обезболивающее не успели закупить, потому что якобы сорвался тендер. В администрации больницы оправдываются, что не были готовы к аномальному наплыву пациентов из-за гололеда.

"Сегодня мы положим, ну, 20 с лишним пациентов точно. Что мне с ними делать? Мне отправить их домой? А как это? То есть это ситуация, где мы отказываем людям в медицинской помощи", - отметил заведующий ортопедическим отделением больницы Игорь Руденко.

На данный момент медицинское учреждение ждет проверка СБУ, которая найдет виновного в медицинском коллапсе и разберется в деталях происшествия.

Напомним, что скандал в столичной школе, где ребенок получил тяжелую травму головы, набирает обороты. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, она обвиняет школу в неоказании ребенку медицинской помощи.

Мы сообщали, что родители-убийцы жестоко расправились с дочкой, растворив ее тело в кислоте. Тревогу забили соседи, которые заметили, что ребенок перестал появляться во дворе с другими ребятами.

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