Какие овощи и фрукты можно консервировать, сушить и замораживать в августе: готовим запасы на зиму

Свежие овощи и фрукты в августе должны составлять большую часть рациона - это запас вашего организма витаминами перед осенью и зимой.

А еще в конце лета нужно активно запасаться вкусными продуктами на зиму - сушить, замораживать, варить компоты и варенье, делать аджику и консервацию из овощей.

Какие овощи нужно запасать в августе

В августе начинают дозревать более поздние культуры овощей, которые отлично подходят для ежедневного рациона и для консервации. Уже можно делать различные салаты, аджику и закручивать в банки заготовки для различных блюд.

Помидоры

Болгарский перец

Баклажаны

Кабачки

Огурцы

Тыква

Буряк

Морковь

Перец чили (острый перец)

Кукуруза

Зелень - почти все виды в августе цветут по второму и даже третьему разу

Фасоль и нут

Чеснок

Какие фрукты нужно запасать в августе

В августе дозревают многие полезные фрукты. Ягоды уже отходят, но им на смену приходят сочные персики и арбузы. Не все фрукты годятся для заморозки или консервации, но вот насытить организм витаминами и минералами они помогут.