Які овочі і фрукти можна консервувати, сушити і заморожувати в серпні: готуємо запаси на зиму

Серпень вважається найкращим місяцем, щоб робити запаси на зиму. Саме в кінці літа дозріває більшість овочів і фруктів, а ціни на ринках до цього часу вже стабілізуються.
Що потрібно консервувати, заморожувати, сушити і їсти в серпні - читайте в матеріалі нижче.
Свіжі овочі та фрукти в серпні повинні складати більшу частину раціону - це запас вашого організму вітамінами перед осінню і взимку.
А ще в кінці літа потрібно активно запасатися смачними продуктами на зиму - сушити, заморожувати, варити компоти та варення, робити аджику і консервацію з овочів.
У серпні починають дозрівати більш пізні культури овочів, які відмінно підходять для щоденного раціону і для консервації. Уже можна робити різні салати, аджику і закручувати в банки заготовки для різних страв.
У серпні дозрівають багато корисні фрукти. Ягоди вже відходять, але їм на зміну приходять соковиті персики та кавуни. Не всі фрукти годяться для заморозки або консервації, але ось наситити організм вітамінами та мінералами вони допоможуть.
До речі, раніше ми писали про те, як зробити заправку для борщу на зиму у банку і давали круті рецепти закруток від італійських кухарів.
А також розповідали про те, що Клопотенко розкрив секрети сушіння фруктів і ягід на зиму.