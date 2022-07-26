Які овочі і фрукти можна консервувати, сушити і заморожувати в серпні: готуємо запаси на зиму

Свіжі овочі та фрукти в серпні повинні складати більшу частину раціону - це запас вашого організму вітамінами перед осінню і взимку.

А ще в кінці літа потрібно активно запасатися смачними продуктами на зиму - сушити, заморожувати, варити компоти та варення, робити аджику і консервацію з овочів.

Які овочі потрібно запасати в серпні

У серпні починають дозрівати більш пізні культури овочів, які відмінно підходять для щоденного раціону і для консервації. Уже можна робити різні салати, аджику і закручувати в банки заготовки для різних страв.

Помідор

Болгарський перець

Баклажан

Кабачок

Огірок

Гарбуз

Буряк

Морква

Перець чилі (гострий перець)

Кукурудза

Зелень - майже всі види в серпні цвітуть по другому і навіть третьому разу

Квасоля і нут

Часник

Які фрукти потрібно запасати в серпні

У серпні дозрівають багато корисні фрукти. Ягоди вже відходять, але їм на зміну приходять соковиті персики та кавуни. Не всі фрукти годяться для заморозки або консервації, але ось наситити організм вітамінами та мінералами вони допоможуть.