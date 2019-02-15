В Киеве горел университет: аварийные выходы были закрыты (видео)

В пятницу загорелся учебный корпус НАУ. Все подробности - в материале Styler

В Киеве загорелся корпус Национального авиационного университета (НАУ). ЧП на улице Комарова произошло в пятницу, 15 февраля

Как пишут пользователи социальных сетей, горит подвальное помещение Института инновационных технологий, где находится ангар с авиационной и космической техникой. Точная причина возгорания пока неизвестна (по предварительной информации - неисправная проводка).

Пожар в НАУ (фото: tvi.ua)

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, правоохранители и медики.

В то же время, студенты говорят, что аварийные выходы были закрыты. Молодые люди около получаса ждали, пока администрация принесет ключи и выпустит их из горящего здания. Некоторые из них надышались угарным дымом.

"Ни сирены про пожарную сигнализацию, ни пожарной тревоги не было. Некоторые люди до сих пор в корпусе", - сообщает "Типичный Киев".

Пожар в НАУ (видео: facebook.com/kievtypical)

"Завхозу или какой-то твари, которая заведует ключами и пожарной безопасностью, нужно набить рожу! Чисто по-человечески - чтоб знал(а)", - комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Пожар в НАУ (видео: facebook.com/kievtypical)

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