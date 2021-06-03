В Киеве из подростков бесплатно будут делать ИТ-шников и дизайнеров: как записаться

Пока в сети активно обсуждают так называемый Президентский университет, который должен стать настоящим прорывом в высшем образовании и обеспечить Украину высококлассными специалистами в ведущих областях науки, киевских подростков уже берутся бесплатно обучать различным IT-специальностям и диджитал-искусству. Это будет происходить в Центре креативных технологий TUMO Kyiv.
Как записать своего ребенка на такое креативное обучение - читайте в нашем материале ниже.
Набор студентов на обучение происходит по 8 направлениям в сфере креативных технологий. Чтобы попасть в число счастливчиков, нужно подать заявку на получение учебного гранта с 16 июня.
TUMO Kyiv - это современное внешкольное обучение креативным технологиям для тинейджеров 12-18 лет. Программа предусматривает практическое изучение одновременно трех из восьми направлений: кинопроизводство, музыкальный продакшн, программирование, 3D-моделирование, анимация, графический дизайн, робототехника или разработка игр. Какие направления совместить студент выбирает самостоятельно. В любой момент направления можно изменить.
Обучение предусматривает 3 составляющих: самостоятельное обучение при поддержке коучей; воркшопы с лидерами отрасли; практические лаборатории, в которых студент создает свой личный проект с представителями мировых компаний - здесь формируются практические навыки и первые шаги в создании яркого портфолио.
Грант на обучение - это оплата обучения тинейджера в течение одного года. Это достаточное время для освоения 3 креативных направлений и реализации нескольких собственных проектов.
Получить эту возможность могут 450 тинейджеров из Киева в возрасте 12-18 лет. Набор стартует 16 июня.
Существует 2 возможности получить грант - социальная квота и квота для одаренной молодежи. Каждый заявитель может одновременно подать документы на обе квоты.
16 июня открывается набор, тогда можно зарегистрироваться по одной или обеим квотам, подать соответствующие документы и отслеживать свой рейтинг. Рейтинг формируется в соответствии с датой и временем подачи заявки, а также по баллам категорий из перечня квот.
Через сутки после подачи заявки можно увидеть себя в рейтинге и отслеживать статус. 1 августа список 450 тинейджеров, получивших грант на обучение, будет опубликован на сайте TUMO Kyiv.
Чтобы помочь определиться с направлением обучения, Центр запускает бесплатный летний кемп. На нем в течение 2 месяцев 18 потоков тинейджеров смогут ознакомиться со всеми направлениями обучения и выбрать для себя 3 приоритетных. А в конце кемпа студентов ждет приятный сюрприз - встреча с известной личностью из сферы искусства или креативного сектора Украины.
Также организаторы приглашают родителей и тинейджеров на полуторачасовой тест-драйв одного из направлений. Тинейджер встретится с наставником, успеет ознакомиться с методикой, сделает свой первый продукт и посетит экскурсию по пространству. Чтобы пройти такой "тест-драйв", нужно заполнить заявку.
Добавим, что на обучение могут записаться все желающие подростки. Но для большинства студентов обучение в TUMO является платным.
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