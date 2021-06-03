В Киеве из подростков бесплатно будут делать ИТ-шников и дизайнеров: как записаться

Набор студентов на обучение происходит по 8 направлениям в сфере креативных технологий. Чтобы попасть в число счастливчиков, нужно подать заявку на получение учебного гранта с 16 июня.

Что это за учеба?

TUMO Kyiv - это современное внешкольное обучение креативным технологиям для тинейджеров 12-18 лет. Программа предусматривает практическое изучение одновременно трех из восьми направлений: кинопроизводство, музыкальный продакшн, программирование, 3D-моделирование, анимация, графический дизайн, робототехника или разработка игр. Какие направления совместить студент выбирает самостоятельно. В любой момент направления можно изменить.

Обучение предусматривает 3 составляющих: самостоятельное обучение при поддержке коучей; воркшопы с лидерами отрасли; практические лаборатории, в которых студент создает свой личный проект с представителями мировых компаний - здесь формируются практические навыки и первые шаги в создании яркого портфолио.

Кто может податься?

Грант на обучение - это оплата обучения тинейджера в течение одного года. Это достаточное время для освоения 3 креативных направлений и реализации нескольких собственных проектов.

Получить эту возможность могут 450 тинейджеров из Киева в возрасте 12-18 лет. Набор стартует 16 июня.

Существует 2 возможности получить грант - социальная квота и квота для одаренной молодежи. Каждый заявитель может одновременно подать документы на обе квоты.

Как происходит набор?

16 июня открывается набор, тогда можно зарегистрироваться по одной или обеим квотам, подать соответствующие документы и отслеживать свой рейтинг. Рейтинг формируется в соответствии с датой и временем подачи заявки, а также по баллам категорий из перечня квот.

Через сутки после подачи заявки можно увидеть себя в рейтинге и отслеживать статус. 1 августа список 450 тинейджеров, получивших грант на обучение, будет опубликован на сайте TUMO Kyiv.

А что еще?

Чтобы помочь определиться с направлением обучения, Центр запускает бесплатный летний кемп. На нем в течение 2 месяцев 18 потоков тинейджеров смогут ознакомиться со всеми направлениями обучения и выбрать для себя 3 приоритетных. А в конце кемпа студентов ждет приятный сюрприз - встреча с известной личностью из сферы искусства или креативного сектора Украины.

Также организаторы приглашают родителей и тинейджеров на полуторачасовой тест-драйв одного из направлений. Тинейджер встретится с наставником, успеет ознакомиться с методикой, сделает свой первый продукт и посетит экскурсию по пространству. Чтобы пройти такой "тест-драйв", нужно заполнить заявку.

Добавим, что на обучение могут записаться все желающие подростки. Но для большинства студентов обучение в TUMO является платным.