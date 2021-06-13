В Киеве случайный прохожий наткнулся в кустах на страшную находку (видео)

"На улице Елены Телиги, неподалеку от АЗС БРСМ, в кустах было обнаружено обнаженное тело женщины. На данный момент на месте работает следственная группа, кинологи, правоохранители и руководство столичного главка. Обстоятельства этой страшной находки уточняются", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве на "Дорогожичах" нашли мертвую женщину (t.me/KyivOperativ)

Мужчина, который представился Анатолием, рассказывает, что шел пешком со стороны стадиона "Спартак". В какой-то момент он решил справить нужду и зашел подальше в кусты. Когда он увидел лежащего человека, сразу побежал в сторону заправки, чтобы вызвать полицию. По его словам, возле тела роились мухи.

Видео: В Киеве случайный прохожий обнаружил тело женщины в кустах (t.me/KyivOperativ)

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