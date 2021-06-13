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В Киеве случайный прохожий наткнулся в кустах на страшную находку (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве неподалеку от станции метро "Дорогожичи" случайный прохожий обнаружил в кустах обнаженное тело женщины вечером, 12 июня. На месте работали следователи и кинологи, выясняя обстоятельства случиившегося.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"На улице Елены Телиги, неподалеку от АЗС БРСМ, в кустах было обнаружено обнаженное тело женщины. На данный момент на месте работает следственная группа, кинологи, правоохранители и руководство столичного главка. Обстоятельства этой страшной находки уточняются", - говорится в сообщении.

Видео: В Киеве на "Дорогожичах" нашли мертвую женщину (t.me/KyivOperativ)

Мужчина, который представился Анатолием, рассказывает, что шел пешком со стороны стадиона "Спартак". В какой-то момент он решил справить нужду и зашел подальше в кусты. Когда он увидел лежащего человека, сразу побежал в сторону заправки, чтобы вызвать полицию. По его словам, возле тела роились мухи.

Видео: В Киеве случайный прохожий обнаружил тело женщины в кустах (t.me/KyivOperativ)

Пользователи сети шокированы тем, что происходит, о чем они высказываются в комментариях:

  • Какой ужас, представляю состояние человека нашедшего тело.
  • Там такі джунглі, думаю там якщо пошукати, то можна знайти і щось більше.
  • Що робиться в світі, люди як "звірі".

Ранее сообщалось, что выяснились подробности убийства восьмилетнего мальчика в Покрове, которого нашли в канализационном коллекторе.

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