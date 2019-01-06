Киевский "постапокалипсис": в сети возмущены посленовогодними грудами мусора

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Киевляне "успешно" отметили "год свиньи"

В сети появилось видео, на котором задворки торгово-развлекательного центра "Оушен Плаза" превратились в мусорник. В канал, по которому течет когда-то величественная река Лыбидь, посетители кинотеатра и заведений общепита, находящихся в ТРЦ, сбрасывают отходы своей жизнедеятельности. Видео опубликовал ресурс "Типичный Киев".

Скриншот видео: facebook.com/kievtypical/

В посте, опубликованном на страинце интернет-сообщества сказано, что подобное переходит все возможные и невозможные границы.

"Люди, мы, конечно, понимаем, что задабривать пришедший год свинки нужно, но не таким же способом", - написано на странице.

Видео: facebook.com/kievtypical/

Пользователи сети возмущены подобным "свинством". Они опубликовали много комментариев - обвиняют власть, приезжих, призывают вызвать полицию и наложить на всех штрафы, некоторые даже предполагают, что мусор просто "намыло".

"Вызовите полицию, фиксируйте правонарушения и пишите заявление, через видео на фб они не прекратят мусор туда нести", - предложил Денис Бражник.

"С каждым годом свиней все больше, а киевлян, нас, мало. Вот и ответ. Меньше периферийных, меньше грязи!", - обвинила приезжих Yuliia Sahura.

"Хорошо, бы если бы мэр хоть как-то на это отреагировал", - написал Roman Simenok.

Скриншот комментариев: facebook.com/kievtypical/

Кстати, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как проживание вблизи свалок может сказаться на здоровье.

Напомним, ранее в сети показали шокирующие последствия распития кофе - улицы засыпаны пустыми кофейными стаканчиками и деревянными палочками.

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Видео: РБК-Украина