Київський "постапокаліпсис": в мережі обурені післяноворічними купами сміття

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Кияни "успішно" відзначили "рік свині"

У мережі з'явилося відео, на якому задвірки торговельно-розважального центру "Оушен Плаза" перетворилися на смітник. В канал, по якому тече колись велична річка Либідь, відвідувачі кінотеатру і закладів громадського харчування, що знаходяться в ТРЦ, скидають відходи своєї життєдіяльності. Відео опублікував ресурс "Типовий Київ".

Скріншот відео: facebook.com/kievtypical/

В пості, опублікованому на страинце інтернет-спільноти сказано, що подібне переходить всі можливі і неможливі межі.

"Люди, ми, звичайно, розуміємо, що задобрювати рік свинки треба, але не таким же чином", - написано на сторінці.

Відео: facebook.com/kievtypical/

Користувачі мережі обурені подібним "свинством". Вони опублікували багато коментарів - звинувачують владу, приїжджих, закликають викликати поліцію і накласти на всіх штрафи, деякі навіть припускають, що сміття просто "намило".

"Викличте поліцію, фіксуйте правопорушення і пишіть заяву, через відео на фб вони не припинять сміття туди нести", - запропонував Денис Бражник.

"З кожним роком свиней все більше, а киян, нас, мало. Ось і відповідь. Менше периферійних, менше бруду!", - звинуватила приїжджих Yuliia Sahura.

"Добре, якби мер хоч якось на це відреагував", - написав Roman Simenok.

Скріншот коментарів: facebook.com/kievtypical/

До речі, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як проживання поблизу звалищ може позначитися на здоров'ї.

Нагадаємо, раніше в мережі показали жахливі наслідки розпивання кави - вулиці засипані порожніми кавовими стаканчиками і дерев'яними паличками.

Раніше ми писали про мешканку багатоповерхівки в Маріуполі, яка більше 10 років труїть сусідів смородом.

Відео: РБК-Україна