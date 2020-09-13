Кирзачи следующий шаг: в сети шокированы сухпайками для ВСУ

Сухпайки для украинских военных возмутили сеть
Военным ВСУ выдали сухпайки старого образца. При этом это вызвало шквал негодования пользователей соцсетей, ведь с 2017 года украинским защитникам начали выдавать сухпайки нового образца.
Фотографию продуктового набора опубликовал ветеран АТО Василий Гриценко на своей странице в Facebook.
"Привет. Давно не виделись. Как быстро привыкаешь к хорошему", - написал он.
Сухпаек для украинских военных (фото: facebook.com/Василий Гриценко)
На фото можно увидеть, что в сухпаек для украинских военных входит консервированные каши с мясом, паштет, несколько упаковок галетного печенья, чай и сахар. В наборе также имеется сухая и влажная салфетки.
Сухпаек для украинских военных (фото: facebook.com/Василий Гриценко)
Возвращение старых сухпайков вызвало негодование пользователей сети. Вот, что они пишут по этому поводу.
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