Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого

Капустный пирог - бюджетное и вкусное блюдо, которое можно даже худеющим, а если его приготовление не займет много времени и сил, тогда это просто находка для хозяйки!
Семейный врач Владимир Голокоз предложил в Instagram приготовить вкусный и полезный капустный пирог на сковороде. У этого блюда есть масса преимуществ.
Цельнозерновая мука содержит массу клетчатки, витамины и минералы. Ее гликемический индекс намного ниже обычной обработанной муки и сопоставим с кашами.
Капуста же - это идеальный "веник для кишечника". За счет обилия волокон, клетчатки поможет наладить моторику и микробиом кишечника.
Капустный пирог - хороший вариант быстро и питательного блюда (pixabay.com)
Потребуется:
Способ приготовления:
Вес пирога выходит около 800 грамм. На 100 г:
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