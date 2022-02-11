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Копеечный пирог на сковороде, который можно даже худеющим: готовить проще простого

Автор: Ольвия Агаркова

Капустный пирог - бюджетное и вкусное блюдо, которое можно даже худеющим, а если его приготовление не займет много времени и сил, тогда это просто находка для хозяйки!

Семейный врач Владимир Голокоз предложил в Instagram приготовить вкусный и полезный капустный пирог на сковороде. У этого блюда есть масса преимуществ.

Цельнозерновая мука содержит массу клетчатки, витамины и минералы. Ее гликемический индекс намного ниже обычной обработанной муки и сопоставим с кашами.

Капуста же - это идеальный "веник для кишечника". За счет обилия волокон, клетчатки поможет наладить моторику и микробиом кишечника.

Цельнозерновой пирог из капусты

Капустный пирог - хороший вариант быстро и питательного блюда (pixabay.com)

Потребуется:

  • Цельнозерновая пшеничная мука - 125 г
  • Капуста белокочанная - 400 г
  • Кефир - 200 мл
  • Куриное яйцо - 2 шт
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Оливковое масло - 1 ст.л.
  • Петрушка - 1 пучок
  • Соль, специи - по вкусу

Способ приготовления:

  • Капусту тонко нашинковать, выложить в миску. Добавить соль, специи, нарезанную петрушку, раздавленный чеснок, яйца и кефир. Тщательно перемешать.
  • Добавить 5 столовых ложек муки и снова перемешать.
  • Тесто по консистенции должно быть, как на оладьи.
  • Дать тесту настояться 30 минут.
  • Тесто выложить на раскаленную сковороду. Накрыть сковороду крышкой и готовить на минимальном огне до подхватывания верхней части - около 10-15 минут.
  • Перевернуть пирог с помощью тарелки, продолжать готовить под крышкой до золотистого цвета.
  • После приготовления дать пирогу остыть. Можно подавать со сметаной.

Вес пирога выходит около 800 грамм. На 100 г:

  • 108 ккал
  • Белки - 6
  • Жиры - 4
  • Углеводы - 14

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептом вкусного и полезного супер белкового супа.

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