Копійчаний пиріг на сковороді, який можна навіть тим, хто худне: готувати простіше простого

Капустяний пиріг - бюджетна і смачна страва, яку можна навіть тим, хто худне, а якщо його приготування не займе багато часу і сил, тоді це просто знахідка для господині!
Сімейний лікар Володимир Голокоз запропонував в Instagram приготувати смачний і корисний капустяний пиріг на сковороді. У цієї страви є маса переваг.
Цільнозернове борошно містить масу клітковини, вітаміни та мінерали. Його глікемічний індекс набагато нижче звичайного обробленого борошна і можна порівняти з кашами.
Капуста ж - це ідеальний "віник для кишківника". Через велику кількість волокон, клітковини вона допоможе налагодити моторику і мікробіом кишківника.
Капустяний пиріг - хороший варіант швидкої та поживної страви (pixabay.com)
Потрібно:
Спосіб приготування:
Вага пирога виходить близько 800 грамів. На 100 г:
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