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Копійчаний пиріг на сковороді, який можна навіть тим, хто худне: готувати простіше простого

Автор: Ольвія Агаркова

Капустяний пиріг - бюджетна і смачна страва, яку можна навіть тим, хто худне, а якщо його приготування не займе багато часу і сил, тоді це просто знахідка для господині!

Сімейний лікар Володимир Голокоз запропонував в Instagram приготувати смачний і корисний капустяний пиріг на сковороді. У цієї страви є маса переваг.

Цільнозернове борошно містить масу клітковини, вітаміни та мінерали. Його глікемічний індекс набагато нижче звичайного обробленого борошна і можна порівняти з кашами.

Капуста ж - це ідеальний "віник для кишківника". Через велику кількість волокон, клітковини вона допоможе налагодити моторику і мікробіом кишківника.

Цільнозерновий пиріг з капусти

Капустяний пиріг - хороший варіант швидкої та поживної страви (pixabay.com)

Потрібно:

  • Цільнозернове пшеничне борошно - 125 г
  • Капуста білокачанна - 400 г
  • Кефір - 200 мл
  • Куряче яйце - 2 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Оливкова олія - 1 ст. л.
  • Петрушка - 1 пучок
  • Сіль, спеції - на смак

Спосіб приготування:

  • Капусту тонко нашаткувати, викласти в миску. Додати сіль, спеції, нарізану петрушку, роздавлений часник, яйця і кефір. Ретельно перемішати.
  • Додати 5 столових ложок борошна і знову перемішати.
  • Тісто по консистенції має бути, як на оладки.
  • Дати тісту настоятися 30 хвилин.
  • Тісто викласти на розпечену сковороду. Накрити сковороду кришкою і готувати на мінімальному вогні до підхоплення верхньої частини - близько 10-15 хвилин.
  • Перевернути пиріг за допомогою тарілки, продовжувати готувати під кришкою до золотистого кольору.
  • Після приготування дати пирогу охолонути. Можна подавати зі сметаною.

Вага пирога виходить близько 800 грамів. На 100 г:

  • 108 ккал
  • Білки - 6
  • Жири - 4
  • Вуглеводи - 14

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Анна Нікольська поділилася рецептом смачного і корисного супер білкового супу.

Також переможець МастерШеф 11 навчив готувати ідеальні сирники.

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