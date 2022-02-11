Копійчаний пиріг на сковороді, який можна навіть тим, хто худне: готувати простіше простого

Цільнозернове борошно містить масу клітковини, вітаміни та мінерали. Його глікемічний індекс набагато нижче звичайного обробленого борошна і можна порівняти з кашами.

Капуста ж - це ідеальний "віник для кишківника". Через велику кількість волокон, клітковини вона допоможе налагодити моторику і мікробіом кишківника.

Цільнозерновий пиріг з капусти

Капустяний пиріг - хороший варіант швидкої та поживної страви (pixabay.com)

Потрібно:

Цільнозернове пшеничне борошно - 125 г

Капуста білокачанна - 400 г

Кефір - 200 мл

Куряче яйце - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

Оливкова олія - 1 ст. л.

Петрушка - 1 пучок

Сіль, спеції - на смак

Спосіб приготування:

Капусту тонко нашаткувати, викласти в миску. Додати сіль, спеції, нарізану петрушку, роздавлений часник, яйця і кефір. Ретельно перемішати.

Додати 5 столових ложок борошна і знову перемішати.

Тісто по консистенції має бути, як на оладки.

Дати тісту настоятися 30 хвилин.

Тісто викласти на розпечену сковороду. Накрити сковороду кришкою і готувати на мінімальному вогні до підхоплення верхньої частини - близько 10-15 хвилин.

Перевернути пиріг за допомогою тарілки, продовжувати готувати під кришкою до золотистого кольору.

Після приготування дати пирогу охолонути. Можна подавати зі сметаною.

Вага пирога виходить близько 800 грамів. На 100 г: