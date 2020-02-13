Корабли проходили мимо: после крушения четыре человека целый месяц дрейфовали в океане

Кораблекрушение в Тихом океане - выжившие месяц дрейфовали в лодке (коллаж РБК-Украина)

Выжившие после крушения рассказали про трагедию в океане

В Тихом океане четыре человека прожили 32 дня на лодке после крушения у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Выжившие - 12-летняя девочка, 20-летний парень, женщина и мужчина - на перевернувшейся посудине дрейфовали и преодолели около 2 тысяч километров.

Первоначально группа насчитывала 12 человек. Они отправились с острова Бугенвиль 22 декабря 2019-го и планировали отпраздновать Рождество на острове Картерет, когда случилась катастрофа. Об этом передает издание Solomon Star News.

По словам одного из спасенных Доминика Сталли, после того, как судно перевернулось, несколько человек утонули.

Остальным удалось починить корабль, но были и другие жертвы, когда они плыли в отдаленных водах во власти мощных океанских течений.

"Мы ничего не могли сделать с их трупами, мы просто должны были отпустить их в море. Одна пара умерла, остался только их младенец. Я держал его, но потом умер и он", - сказал мужчина.

В Тихом океане после крушения лодки выжившие в лодке преодолели 2 тысячи км (Фото: solomonstarnews.com)

Подробности происшествия он раскрывать не хочет.

Сталли рассказал, что выжившим приходилось питаться кокосами, которые они нашли в воде, и пить дождевую воду, которую они собирали в миску.

Несколько рыболовных судов проходили поблизости, не замечая их, пока 23 января несчастные не были окончательно подобраны у Новой Каледонии.

После этого потерпевшие крушение прошли лечения от обезвоживания. Сейчас их выписали.

Кораблекрушение в Тихом океане - выжившие месяц дрейфовали в лодке (Фото: solomonstarnews.com)