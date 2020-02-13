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Кораблі проходили повз: після аварії чотири людини цілий місяць дрейфували в океані

STYLERЖиття    13.02.2020 - 23:13
Кораблі проходили повз: після аварії чотири людини цілий місяць дрейфували в океані
Корабельна аварія в Тихому океані - вцілілі місяць дрейфували у човні (колаж РБК-Україна)

Вцілілі після катастрофи розповіли про трагедію в океані

В Тихому океані чотири людини прожили 32 дні на човні після краху біля берегів Папуа-Нової Гвінеї. Вцілілі - 12-річна дівчинка, 20-річний юнак, жінка і чоловік - на перевернутій посудині дрейфували і подолали близько 2 тисяч кілометрів.

Спочатку група налічувала 12 людей. Вони вирушили з острова Бугенвіль 22 грудня 2019-го і планували відсвяткувати Різдво на острові Картерет, коли сталася катастрофа. Про це передає видання Solomon Star News.

За словами одного з врятованих Домініка Сталлі, після того, як судно перекинулося, кілька людей потонули.

Іншим вдалося полагодити корабель, але були й інші жертви, коли вони пливли у віддалених водах під владою могутніх океанських течій.

"Ми нічого не могли зробити з їхніми трупами, ми просто мали відпустити їх у море. Одна пара померла, залишилося тільки їх немовля. Я тримав його, але потім помер і він", - сказав чоловік.

Кораблі проходили повз: після аварії чотири людини цілий місяць дрейфували в океані

В Тихому океані після аварії корабля вцілілі у човні подолали 2 тисячі км (Фото: solomonstarnews.com)

Подробиці події він розкривати не хоче.

Сталлі розповів, що вцілілим доводилося харчуватися кокосами, які вони знайшли у воді, і пити дощову воду, яку вони збирали в миску.

Кілька рибальських суден проходили поблизу, не помічаючи їх, поки 23 січня нещасні не були остаточно підібрані у Новій Каледонії.

Після цього потерпілі крах пройшли лікування від зневоднення. Зараз їх виписали.

Кораблі проходили повз: після аварії чотири людини цілий місяць дрейфували в океані

Корабельна аварія в Тихому океані - вцілілі місяць дрейфували у човні (Фото: solomonstarnews.com)

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